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В Харькове устраняют последствия удара семи КАБов и других «прилетов» (фото)

Общество 18:47   02.07.2026
Оксана Горун
В Харькове устраняют последствия удара семи КАБов и других «прилетов» (фото) Фото: пресс-служба ХГС

По последним данным, в течение суток из-за российских атак в Харькове повреждены 258 жилых домов.

«Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, в течение суток из-за вражеских атак по Новобаварскому, Основянскому, Киевскому и Слободскому районам было повреждено 258 жилых домов, из них 203 — в частном секторе», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Коммунальщики закрывают выбитые окна в Харькове 3
Фото: пресс-служба ХГС

Почти все выбитые окна и остекления балконов коммунальщики уже закрыли по состоянию на 16:00 2 июля. Также отремонтировали половину из 129 поврежденных крыш. Работы на местах «прилетов» продолжаются.

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Коммунальщики закрывают выбитые окна в Харькове
Фото: пресс-служба ХГС

Напомним, семь КАБов прилетели по трем районам Харькова 1 июля. Погиб 15-летний парень, более 30 человек пострадали. Днем 2 июля в городе также были «прилеты». Дрон влетел в многоэтажку в Киевском районе, также попадание зафиксировали в Салтовском районе вблизи многоэтажки.

Коммунальщики закрывают выбитые окна в Харькове 4
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 18:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По последним данным, в течение суток из-за российских атак в Харькове повреждены 258 жилых домов".