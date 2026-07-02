В Харькове устраняют последствия удара семи КАБов и других «прилетов» (фото)

По последним данным, в течение суток из-за российских атак в Харькове повреждены 258 жилых домов.

«Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, в течение суток из-за вражеских атак по Новобаварскому, Основянскому, Киевскому и Слободскому районам было повреждено 258 жилых домов, из них 203 — в частном секторе», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Почти все выбитые окна и остекления балконов коммунальщики уже закрыли по состоянию на 16:00 2 июля. Также отремонтировали половину из 129 поврежденных крыш. Работы на местах «прилетов» продолжаются.

Напомним, семь КАБов прилетели по трем районам Харькова 1 июля. Погиб 15-летний парень, более 30 человек пострадали. Днем 2 июля в городе также были «прилеты». Дрон влетел в многоэтажку в Киевском районе, также попадание зафиксировали в Салтовском районе вблизи многоэтажки.