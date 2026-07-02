Гранаты, АК и отсутствие боевого опыта — воин СОУ про ВС РФ на Харьковщине

Военнослужащий бригады «Форпост» СОУ, воюющей на Волчанском направлении, рассказал о ситуации на поле боя и материальном обеспечении противника.

«Они наращивают потенциал так же, как и мы, в своих беспилотных ударных комплексах, таких как FPV-дроны-ждуны, которые ждут на логистических маршрутах нашу пехоту и НРК. Если говорить о пехотинце, то пехотинец по-прежнему: гранаты, АК и отсутствие боевого опыта – так характеризуются их пехота», — сказал в эфире нацмарафона Дмитрий Дюкарев, позывной «Паганель», офицер роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Апекс», бригады «Форпост».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Дюкарев отметил, что из-за развития дронов, боевые столкновения сейчас минимизированы.

«Живой силе противника достаточно трудно добраться до нашего переднего края, поскольку интенсивность и присутствие дронов с нашей стороны для них слишком велики. Мы продолжаем наращивать потенциал, прочность, опыт экипажей, отрабатываем – все как надо», — заверил защитник.

При этом Дюкарев отметил, что в развитии дронов с противником ВСУ идут «нос к носу». Противники постоянно стараются нарастить технический потенциал и совершенствовать технологии.