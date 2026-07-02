Гранати, АК та відсутність бойового досвіду – воїн СОУ про ЗС РФ на Харківщині

Військовослужбовець бригади “Форпост” СОУ, яка воює на Вовчанському напрямку, розповів про ситуацію на полі бою та матеріальне забезпечення противника.

“Вони нарощують потенціал, так само як і ми, у своїх безпілотних ударних комплексах, таких як FPV-дрони-очікувачі, котрі чекають на логістичних маршрутах нашу піхоту та НРК. Якщо говорити про піхотинця, то піхотинець, як і раніше: гранати, АК і відсутність бойового досвіду – так характеризуються їхня піхота”, – сказав у етері нацмарафону Дмитро Дюкарєв, позивний “Паганель”, офіцер роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Апекс”, бригади “Форпост”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Дюкарєв зазначив, що через розвиток дронів, бойові зіткнення зараз мінімізовані.

“Живій силі противника достатньо важко дістатися до нашого переднього краю, оскільки інтенсивність і присутність дронів з нашої сторони для них занадто велика. Ми продовжуємо нарощувати потенціал, міцність, досвід екіпажів, відпрацьовуємо – все як треба“, – запевнив захисник.

При цьому Дюкарєв зазначив, що в розвитку дронів із противником ЗСУ йдуть “ніс до носа”. Противники постійно намагаються наростити технічний потенціал та вдосконалювати технології.