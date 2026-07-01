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Восстановление в Харькове: что уже сделали в доме на Салтовском шоссе (фото)

Общество 15:43   01.07.2026
Виктория Яковенко
Восстановление в Харькове: что уже сделали в доме на Салтовском шоссе (фото) Фото: Харьковский горсовет

На Салтовском шоссе продолжается восстановление многоквартирного жилого дома, сообщили в Харьковском горсовете.

«Сейчас специалисты обустраивают там покрытие на кровле общей площадью более 1,3 тыс. кв. м. Также на первом и втором этажах строители демонтируют поврежденные перегородки, а в подвале проводят подготовительные работы для восстановления перекрытия», — рассказали в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Кроме того, на объекте частично уже заменили выбитые окна. В планах – восстановление опорных стен и других поврежденных конструкций, установка окон, ремонт фасада, входных групп и т.д.

восстановление дома на Салтовском шоссе
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома на Салтовском шоссе
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома на Салтовском шоссе
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома на Салтовском шоссе
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома на Салтовском шоссе
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, концепцию возобновления Северной Салтовки представил мэр Игорь Терехов на сайд-ивенте «Устойчивые города Украины: от восстановления до устойчивого роста» в польском Гданске. Проект является примером нового подхода к восстановлению жилых районов, подвергшихся разрушениям в результате агрессии РФ, и предусматривает строительство пяти жилых секций на 237 квартир, интегрированных с подземным укрытием на 900 человек, информировала пресс-служба горсовета.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2026 в 15:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Салтовском шоссе продолжается восстановление многоквартирного жилого дома, сообщили в Харьковском горсовете.".