Восстановление в Харькове: что уже сделали в доме на Салтовском шоссе (фото)

На Салтовском шоссе продолжается восстановление многоквартирного жилого дома, сообщили в Харьковском горсовете.

«Сейчас специалисты обустраивают там покрытие на кровле общей площадью более 1,3 тыс. кв. м. Также на первом и втором этажах строители демонтируют поврежденные перегородки, а в подвале проводят подготовительные работы для восстановления перекрытия», — рассказали в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Кроме того, на объекте частично уже заменили выбитые окна. В планах – восстановление опорных стен и других поврежденных конструкций, установка окон, ремонт фасада, входных групп и т.д.

Напомним, концепцию возобновления Северной Салтовки представил мэр Игорь Терехов на сайд-ивенте «Устойчивые города Украины: от восстановления до устойчивого роста» в польском Гданске. Проект является примером нового подхода к восстановлению жилых районов, подвергшихся разрушениям в результате агрессии РФ, и предусматривает строительство пяти жилых секций на 237 квартир, интегрированных с подземным укрытием на 900 человек, информировала пресс-служба горсовета.