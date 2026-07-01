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Новости Харькова — главное за 1 июля: как прошла ночь

Происшествия 08:16   01.07.2026
Елена Нагорная
Новости Харькова — главное за 1 июля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:16

В Харькове дважды в течение ночи объявляли воздушную тревогу

Тревоги продолжались с 02:28 до 02:51 и с 03:47 до 04:17. Ни мэр Игорь Терехов, ни начальник ХОВА Олег Синегубов о «прилетах» в городе или области не сообщали.

Воздушные силы ВСУ также не предупреждали об угрозах для Харьковщины. Утром стало известно, что ночью РФ атаковала Украину баллистической ракетой «Искандер-М», управляемой авиационной ракетой Х-59 и 151 ударным БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия». Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение обломков на четырех локациях.

Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2026 в 08:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".