Новости Харькова — главное за 1 июля: как прошла ночь

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08:16

В Харькове дважды в течение ночи объявляли воздушную тревогу

Тревоги продолжались с 02:28 до 02:51 и с 03:47 до 04:17. Ни мэр Игорь Терехов, ни начальник ХОВА Олег Синегубов о «прилетах» в городе или области не сообщали.

Воздушные силы ВСУ также не предупреждали об угрозах для Харьковщины. Утром стало известно, что ночью РФ атаковала Украину баллистической ракетой «Искандер-М», управляемой авиационной ракетой Х-59 и 151 ударным БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия». Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение обломков на четырех локациях.