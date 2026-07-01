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Новини Харкова — головне за 1 липня: як минула ніч

Події 08:16   01.07.2026
Олена Нагорна
Новини Харкова — головне за 1 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:16

У Харкові двічі протягом ночі оголошували повітряну тривогу

Тривоги тривали з 02:28 до 02:51 та з 03:47 до 04:17. Ні мер Ігор Терехов, ні начальник ХОВА Олег Синєгубов про «прильоти» у місті чи області не повідомляли.

Повітряні сили ЗСУ також не попереджали про загрози для Харківщини. Зранку стало відомо, що вночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-59 та 151 ударним БпЛА типу “Shahed”, “Гербера”, “Италмас” та дронами-імітаторами типу «Пародия». Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2026 в 08:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.".