Двоє чоловіків потонули на Харківщині: поліція повідомила подробиці трагедій

Правоохоронці розслідують трагічні випадки на популярних водоймах Харківщини, унаслідок яких загинули двоє чоловіків.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, нещасний випадок стався 30 червня близько 16:00 на пляжі в селищі Безлюдівка. Попередньо, група молодих людей відпочивала біля водойми. 19-річний хлопець, перебуваючи у воді на відстані кількох метрів від берега, раптово пішов під воду та не зміг самостійно виринути. Друзі намагалися знайти його та звернулися до служби «112». Близько 17:20 рятувальники дістали тіло хлопця з води. Наразі його направили на судово-медичну експертизу.

Того ж дня трагедія сталася на центральному пляжі Основ’янського озера. Правоохоронці кажуть: чоловік 1961 року народження під час святкування сімейного заходу зайшов у водойму, а через деякий час зник з поля зору присутніх. Згодом його виявили у воді без ознак життя.

На місцях працювали слідчо-оперативні групи. За обома фактами відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок». Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов відповів: чи планують відкривати купальний сезон в регіоні цьогоріч? “Питання організації пляжів, відпочинку людей на водних об’єктах десь приблизно тиждень тому розглядалося на засіданні Регіональної комісії ТЕБ і НС. Рішення щодо заборони приймаються районними військовими адміністраціями. Наскільки я знаю, такі рішення прийняті, що купання у нас не буде проводитися”, – сказав він. Однак, зазначив Астахов, якщо підприємці будуть використовувати прибережні смуги для розваг та відпочинку – створять рятувальні пости.