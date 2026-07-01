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Відновлення у Харкові: що вже зробили у будинку на Салтівському шосе (фото)

Суспільство 15:43   01.07.2026
Вікторія Яковенко
Відновлення у Харкові: що вже зробили у будинку на Салтівському шосе (фото) Фото: Харківська міськрада

На Салтівському шосе триває відновлення багатоквартирного житлового будинку, повідомили у Харківській міськраді.

«Зараз фахівці облаштовують там покриття на покрівлі загальною площею понад 1,3 тис. кв. м. Також на першому та другому поверхах будівельники демонтують пошкоджені перегородки, а в підвалі проводять підготовчі роботи до відновлення перекриття», – розповіли у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Крім того, на об’єкті вже частково замінили вибиті вікна. У планах – відновлення опорних стін та інших пошкоджених конструкцій, встановлення вікон, ремонт фасаду, вхідних груп тощо.

восстановление дома на Салтовском шоссе
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома на Салтовском шоссе
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома на Салтовском шоссе
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома на Салтовском шоссе
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома на Салтовском шоссе
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, концепцію відновлення Північної Салтівки представив мер Ігор Терехов на сайд-івенті «Стійкі міста України: від відновлення до сталого зростання» у польському Гданську. Проєкт є прикладом нового підходу до відновлення житлових районів, які зазнали руйнувань внаслідок агресії РФ, і передбачає будівництво п’яти житлових секцій на 237 квартир, інтегрованих з підземним укриттям на 900 осіб, інформувала пресслужба міськради.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2026 в 15:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Салтівському шосе триває відновлення багатоквартирного житлового будинку, повідомили у Харківській міськраді.".