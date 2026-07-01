У Харкові не працює сайт метро: де знайти графіки

Вдень 1 липня у КП «Харківський метрополітен» повідомили, що з технічних причин тимчасово не працює їхній офіційний сайт.

«На цей час з графіками руху поїздів можна ознайомитися у офіційному міському чат-боті у Telegram «Харків – Твій дім», – кажуть у підземці.

Повідомлення щодо роботи метрополітену доступні у телеграм-каналі, на сторінках фейсбук та інстаграм.

Про відновлення роботи офіційного сайту повідомлять додатково.

Нагадаємо, напередодні, 30 червня, на станції метро “Вокзальна” тимчасово змінилася схема виходу пасажирів, повідомляли у пресслужбі харківської підземки. «У зв’язку з нагальною необхідністю посилення заходів безпеки на об’єктах АТ «Укрзалізниця» пішохідні виходи №2 та №3 з підземного переходу на станції «Вокзальна», що ведуть у напрямку пішохідного тунелю вокзалу «Харків-Пасажирський», будуть тимчасово закриті», – писали у КП.