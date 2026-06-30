Через заходи безпеки. На станції метро Харкова закрили кілька переходів

На станції метро “Вокзальна” тимчасово зміниться схема виходу пасажирів, повідомили у пресслужбі харківської підземки.

«У зв’язку з нагальною необхідністю посилення заходів безпеки на об’єктах АТ «Укрзалізниця» пішохідні виходи №2 та №3 з підземного переходу на станції «Вокзальна», що ведуть у напрямку пішохідного тунелю вокзалу «Харків-Пасажирський», будуть тимчасово закриті», – йдеться в офіційному повідомленні.

У пресслужбі харківської підземки порадили пасажирам заздалегідь враховувати зміни під час планування своїх поїздок та користуватися іншими доступними виходами з підземного переходу станції.

Про відновлення роботи виходів повідомлять додатково.