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Из-за мер безопасности. На станции метро Харькова закрыли несколько переходов

Транспорт 10:27   30.06.2026
Оксана Якушко
Из-за мер безопасности. На станции метро Харькова закрыли несколько переходов Фото: Харьковский метрополитен

На станции метро «Вокзальная» временно изменится схема выхода пассажиров, сообщили в пресс-службе харьковской подземки.

«В связи с необходимостью усиления мер безопасности на объектах АО «Укрзалізниця» пешеходные выходы №2 и №3 из подземного перехода на станции «Вокзальная», ведущие в направлении пешеходного тоннеля вокзала «Харьков-Пассажирский», будут временно закрыты», — говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе харьковской подземки посоветовали пассажирам заранее учитывать изменения при планировании своих поездок и пользоваться другими доступными выходами из подземного перехода станции.

О возобновлении работы выходов сообщат дополнительно.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 10:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Вокзальная» временно изменится схема выхода пассажиров, сообщили в пресс-службе харьковской подземки.".