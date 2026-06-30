Из-за мер безопасности. На станции метро Харькова закрыли несколько переходов

На станции метро «Вокзальная» временно изменится схема выхода пассажиров, сообщили в пресс-службе харьковской подземки.

«В связи с необходимостью усиления мер безопасности на объектах АО «Укрзалізниця» пешеходные выходы №2 и №3 из подземного перехода на станции «Вокзальная», ведущие в направлении пешеходного тоннеля вокзала «Харьков-Пассажирский», будут временно закрыты», — говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе харьковской подземки посоветовали пассажирам заранее учитывать изменения при планировании своих поездок и пользоваться другими доступными выходами из подземного перехода станции.

О возобновлении работы выходов сообщат дополнительно.