В Харькове не работает сайт метро: где найти графики

Днем 1 июля в КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что по техническим причинам временно не работает их официальный сайт.

«Сейчас с графиками движения поездов можно ознакомиться в официальном городском чат-боте в Telegram «Харьков – Твой дом», – говорят в подземке.

Сообщения о работе метрополитена доступны в Telegram-канале, на страницах в Facebook и Instagram.

О возобновлении работы официального сайта сообщат дополнительно.

Напомним, накануне, 30 июня, на станции метро «Вокзальная» временно изменилась схема выхода пассажиров, сообщали в пресс-службе харьковской подземки. «В связи с необходимостью усиления мер безопасности на объектах АО «Укрзалізниця» пешеходные выходы №2 и №3 из подземного перехода на станции «Вокзальная», ведущие в направлении пешеходного тоннеля вокзала «Харьков-Пассажирский», будут временно закрыты», — писали в КП.