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В Харькове не работает сайт метро: где найти графики

Общество 13:09   01.07.2026
Виктория Яковенко
В Харькове не работает сайт метро: где найти графики

Днем 1 июля в КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что по техническим причинам временно не работает их официальный сайт.

«Сейчас с графиками движения поездов можно ознакомиться в официальном городском чат-боте в Telegram «Харьков – Твой дом», – говорят в подземке.

Сообщения о работе метрополитена доступны в Telegram-канале, на страницах в Facebook и Instagram.

О возобновлении работы официального сайта сообщат дополнительно.

Напомним, накануне, 30 июня, на станции метро «Вокзальная» временно изменилась схема выхода пассажиров, сообщали в пресс-службе харьковской подземки. «В связи с необходимостью усиления мер безопасности на объектах АО «Укрзалізниця» пешеходные выходы №2 и №3 из подземного перехода на станции «Вокзальная», ведущие в направлении пешеходного тоннеля вокзала «Харьков-Пассажирский», будут временно закрыты», — писали в КП.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2026 в 13:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 1 июля в КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что по техническим причинам временно не работает их официальный сайт.".