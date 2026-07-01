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Ситуация со светом: где сложнее всего, о чем просят потребителей – Минэнерго

Общество 12:54   01.07.2026
Виктория Яковенко
Ситуация со светом: где сложнее всего, о чем просят потребителей – Минэнерго Изображение создано ИИ

О ситуации с энергоснабжением сообщил первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов. По его словам, в результате боевых действий и обстрелов РФ часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остается без света.

При этом, по его словам, самая сложная ситуация — в Сумской области. Из-за повреждений энергообъектов здесь без света остается наибольшее количество потребителей. Говорит: восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

«Из-за последствий российских атак и аномально жаркой погоды, которая приводит к существенному росту потребления электроэнергии, сегодня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме одной очереди», — отметил Некрасов.

В Минэнерго призывают потребителей по возможности перенести пользование мощными электроприборами с 10:00 до 16:00, а в часы максимальной нагрузки – с 16:00 до 23:00 – бережливо потреблять электроэнергию.

Видео: Минэнерго

Отметим, графики почасовых отключений будут действовать на Харьковщине 1 июля с 17:00 до 22:00, сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

Напомним, возвращение графиков отключения электричества связано с жарой. Она приводит к резкому росту энергопотребления, ведь не только люди у себя в домах включают кондиционеры — очень много требуется электричества для мощных систем кондиционирования в торговых центрах и предприятиях.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2026 в 12:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации с энергоснабжением сообщил первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов.".