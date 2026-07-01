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Ситуація зі світлом: де найскладніше, про що просять споживачів – Міненерго

Суспільство 12:54   01.07.2026
Вікторія Яковенко
Ситуація зі світлом: де найскладніше, про що просять споживачів – Міненерго Зображення створене ШІ

Про ситуацію з енергопостачанням повідомив перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов. За його словами, внаслідок бойових дій та російських обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишається без світла.

При цьому, за його словами, найскладніша ситуація — на Сумщині. Через пошкодження енергооб’єктів тут без світла залишається найбільша кількість споживачів. Каже: відновлювальні роботи тривають цілодобово.

«Через наслідки російських атак та аномально спекотну погоду, яка призводить до суттєвого зростання споживання електроенергії, сьогодні з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах України будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі до однієї черги», – зазначив Некрасов.

У Міненерго закликають споживачів, за можливості, перенести користування потужними електроприладами з 10:00 до 16:00, а у години максимального навантаження – з 16:00 до 23:00 – ощадливо споживати електроенергію.

Відео: Міненерго

Зазначимо, графіки погодинних відключень діятимуть на Харківщині 1 липня з 17:00 до 22:00, повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

Нагадаємо, повернення графіків відключення електрики пов’язане зі спекою. Вона призводить до різкого зростання енергоспоживання,  адже не тільки люди у себе в будинках включають кондиціонери — дуже багато потрібно електрики для потужних систем кондиціювання в торгових центрах та підприємствах.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2026 в 12:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію з енергопостачанням повідомив перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов.".