Ситуація зі світлом: де найскладніше, про що просять споживачів – Міненерго

Про ситуацію з енергопостачанням повідомив перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов. За його словами, внаслідок бойових дій та російських обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишається без світла.

При цьому, за його словами, найскладніша ситуація — на Сумщині. Через пошкодження енергооб’єктів тут без світла залишається найбільша кількість споживачів. Каже: відновлювальні роботи тривають цілодобово.

«Через наслідки російських атак та аномально спекотну погоду, яка призводить до суттєвого зростання споживання електроенергії, сьогодні з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах України будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі до однієї черги», – зазначив Некрасов.

У Міненерго закликають споживачів, за можливості, перенести користування потужними електроприладами з 10:00 до 16:00, а у години максимального навантаження – з 16:00 до 23:00 – ощадливо споживати електроенергію.

Відео: Міненерго

Зазначимо, графіки погодинних відключень діятимуть на Харківщині 1 липня з 17:00 до 22:00, повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

Нагадаємо, повернення графіків відключення електрики пов’язане зі спекою. Вона призводить до різкого зростання енергоспоживання, адже не тільки люди у себе в будинках включають кондиціонери — дуже багато потрібно електрики для потужних систем кондиціювання в торгових центрах та підприємствах.