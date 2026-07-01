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Скільки переселенців переїхало до Харкова у червні, повідомили у мерії

Суспільство 14:14   01.07.2026
Вікторія Яковенко
Скільки переселенців переїхало до Харкова у червні, повідомили у мерії Фото: Харківська міськрада

У Харкові станом на 1 липня зареєстровано майже 217,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, інформує пресслужба міськради.

Лише у червні до міста прибули понад 1,3 тисячі осіб, зазначили у мерії.

«Серед ВПО, які мешкають у Харкові, – 14 тис. осіб з інвалідністю, 28 тис. дітей і 60,6 тис. пенсіонерів. Для тимчасового проживання переселенців у місті функціонують 57 гуртожитків, де мешкають понад 7,3 тис. осіб», – розповіли у міськраді.

Зазначається, що у Харкові також працюють гуманітарні хаби, які надають гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу. Крім того, в усіх районах організована робота пунктів видачі гарячого харчування, де можна безкоштовно отримати повноцінний обід.

«За підтримки благодійних і громадських організацій переселенцям надається додаткова допомога. Зокрема, у червні внутрішньо переміщені особи отримали 764 медичних ваучери на 2 тис. грн кожен для придбання ліків», – додали у мерії.

Нагадаємо, переселенці на гроші єВідновлення в основному купують житло в Харкові. Ці дані у нацмарафоні прокоментував міський голова Ігор Терехов. «І це каже за те, що люди не виїжджають, що люди не хочуть виїжджати з міста Харкова. А навпаки, ті вимушені переселенці, які у нас є, які отримали сьогодні сертифікати, вони в переважній більшості купують собі житло в місті Харкові», – заявляв Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2026 в 14:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові станом на 1 липня зареєстровано майже 217,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, інформує пресслужба міськради.".