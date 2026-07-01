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Сколько переселенцев переехало в Харьков в июне, сообщили в мэрии

Общество 14:14   01.07.2026
Виктория Яковенко
Сколько переселенцев переехало в Харьков в июне, сообщили в мэрии Фото: Харьковский горсовет

В Харькове по состоянию на 1 июля зарегистрировано почти 217,5 тысячи внутренне перемещенных лиц, информирует пресс-служба горсовета.

Только в июне в город прибыли более 1,3 тысячи человек, отметили в мэрии.

«Среди ВПО, проживающих в Харькове, – 14 тыс. человек с инвалидностью, 28 тыс. детей и 60,6 тыс. пенсионеров. Для временного проживания переселенцев в городе функционируют 57 общежитий, где проживает более 7,3 тыс. человек», — рассказали в горсовете.

Отмечается, что в Харькове также работают гуманитарные хабы, оказывающие гуманитарную, юридическую и психологическую помощь. Кроме того, во всех районах организована работа пунктов выдачи горячего питания, где можно получить полноценный обед.

«При поддержке благотворительных и общественных организаций переселенцам предоставляется дополнительная помощь. В частности, в июне внутренне перемещенные лица получили 764 медицинских ваучера на 2 тыс. грн. каждый для приобретения лекарств», — добавили в мэрии.

Напомним, переселенцы на деньги єВідновлення в основном покупают жилье в Харькове. Эти данные в нацмарафоне прокомментировал мэр Игорь Терехов. «И это говорит о том, что люди не уезжают, что люди не хотят уезжать из города Харькова. А наоборот, вынужденные переселенцы, которые у нас есть, которые получили сегодня сертификаты, они в подавляющем большинстве покупают себе жилье в городе Харькове», – заявлял Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2026 в 14:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове по состоянию на 1 июля зарегистрировано почти 217,5 тысячи внутренне перемещенных лиц, информирует пресс-служба горсовета.".