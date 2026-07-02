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У Харкові усувають наслідки удару семи КАБів та інших “прильотів” (фото)

Суспільство 18:47   02.07.2026
Оксана Горун
У Харкові усувають наслідки удару семи КАБів та інших “прильотів” (фото) Фото: пресслужба ХМР

За останніми даними, протягом доби через російські атаки в Харкові пошкоджені 258 житлових будинків.

“Як повідомили в Департаменті житлового-комунального господарства, протягом доби через ворожі атаки по Новобаварському, Основ’янському, Київському та Слобідському районах було пошкоджено 258 житлових будинків, з них 203 – у приватному секторі”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Комунальники закривають вибиті вікна у Харкові 3
Фото: пресслужба ХМР

Майже всі вибиті вікна та скління балконів комунальники вже закрили станом на 16:00 2 липня. Також відремонтували половину зі 129 пошкоджених дахів. Роботи на місцях “прильотів” тривають.

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Комунальники закривають вибиті вікна у Харкові
Фото: пресслужба ХМР

Нагадаємо, сім КАБів прилетіли по трьох районах Харкова 1 липня. Загинув 15-річний хлопець, понад 30 людей постраждали. Удень 2 липня в місті також були “прильоти”. Дрон влетів у багатоповерхівку в Київському районі, також влучання зафіксували в Салтівському районі поблизу багатоповерхівки.

Комунальники закривають вибиті вікна у Харкові 4
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2026 в 18:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За останніми даними, протягом доби через російські атаки в Харкові пошкоджені 258 житлових будинків".