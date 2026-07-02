У Харкові усувають наслідки удару семи КАБів та інших “прильотів” (фото)

За останніми даними, протягом доби через російські атаки в Харкові пошкоджені 258 житлових будинків.

“Як повідомили в Департаменті житлового-комунального господарства, протягом доби через ворожі атаки по Новобаварському, Основ’янському, Київському та Слобідському районах було пошкоджено 258 житлових будинків, з них 203 – у приватному секторі”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Майже всі вибиті вікна та скління балконів комунальники вже закрили станом на 16:00 2 липня. Також відремонтували половину зі 129 пошкоджених дахів. Роботи на місцях “прильотів” тривають.

Нагадаємо, сім КАБів прилетіли по трьох районах Харкова 1 липня. Загинув 15-річний хлопець, понад 30 людей постраждали. Удень 2 липня в місті також були “прильоти”. Дрон влетів у багатоповерхівку в Київському районі, також влучання зафіксували в Салтівському районі поблизу багатоповерхівки.