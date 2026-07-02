Новости Харькова — главное 2 июля: 2 погибших, 48 раненых, удар по фермам

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

09:55

Двое погибших, 48 пострадавших, из них 5 детей — как прошли сутки на Харьковщине

За прошедшие сутки россияне нанесли удары по Харькову и 28 населенных пунктам области, сообщает ХОВА.

В Харькове погиб 15-летний парень, пострадали 39 человек, в том числе девочки 1 год, 8 и 17 лет и 16-летний парень;

в с. Ольшаны Солоницевской громады получил ранения 13-летний мальчик;

в с. Выше Соленое Боровской громады пострадали 53-летний мужчина и 63-летняя женщина;

в с. Цаповка Золочевской громады пострадали две 48-летние женщины;

в с. Писаревка Золочевской громады получил ранения 46-летний мужчина;

в с. Козиевка Краснокутской громады пострадал 23-летний мужчина;

в г. Богодухов получил ранения 29-летний мужчина;

в с.Николаевка Зачепиловской громады у 38-летней женщины острая реакция на стресс;

в с. Ивашки Золочевской громады погиб человек (данные уточняют).

о9:30

10 телят убили, 10 ранили — вечером россияне атаковали фермы в Богодуховском и Харьковском районах области

В результате вражеской атаки БпЛА вспыхнули три очага пожаров на территории фермерских хозяйств в Богодуховском и Харьковском районах области, сообщает ГСЧС.

В селе Довжик Золочевской громады горело здание фермы. Там погибли 10 телят, еще 10 животных получили ранения.

Ночью россияне атаковали населённые пункты Изюмского и Харьковского районов, а также Харьков. Произошли пожары на территории двух АЗС в Солоницевской и Песочинской громадах.

В Слободском районе Харькова горели кровля жилого дома, хозяйственная постройка и автомобили. Пострадали четыре человека.