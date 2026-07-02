Новини Харкова — головне 2 липня: 2 загиблих, 48 поранених, удар по фермах

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:55

Двоє загиблих, 48 постраждалих, з них 5 дітей – як минула доба на Харківщині

У Харкові загинув 15-річний хлопець, постраждали 39 людей, серед них дівчатка 1 рік, 8 і 17 років та 16-річний хлопець;

у с. Вільшани Солоницівської громади зазнав поранень 13-річний хлопчик;

у с. Вище Солоне Борівської громади постраждали 53-річний чоловік і 63-річна жінка;

у с. Цапівка Золочівської громади постраждали двоє 48-річних жінок;

у с. Писарівка Золочівської громади зазнав поранень 46-річний чоловік;

у с. Козіївка Краснокутської громади постраждав 23-річний чоловік;

у м. Богодухів зазнав поранень 29-річний чоловік;

у с.Миколаївка Зачепилівської громади 38-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес;

у с. Івашки Золочівської громади загинула людина (дані уточнюють).

о9: 30

10 телят убили, 10 поранили – увечері росіяни атакували ферми у Богодухівському та Харківському районах області

Внаслідок ворожої атаки БпЛА спалахнули три осередки пожеж на території фермерських господарств у Богодухівському та Харківському районах області, повідомляє ДСНС.

У селі Довжик Золочівської громади горіла будівля ферми. Там загинули 10 телят, ще 10 тварин отримали поранення.

Уночі росіяни атакували населені пункти Ізюмського та Харківського районів, а також Харків. Сталися пожежі на території двох АЗС у Солоницівській та Пісочинській громадах.

У Слобідському районі Харкова горіли покрівля житлового будинку, господарська споруда та автомобілі. Постраждали чотири людини.