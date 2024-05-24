Удар по типографії у Харкові: обсяги друку в Україні скоротяться чи не навпіл

Відновити зруйноване російським ударом виробництво друкарні Vivat у Харкові буде неможливо без підтримки держави та міжнародної спільноти, заявив Радіо Свобода Сергій Політучий, власник поліграфічного комбінату «Фактор-Друк».

За його словами, ця атака РФ матиме наслідки на всю галузь книговидавництва в Україні, адже через безпекову й енергетичну ситуацію у Харкові місцеві друкарні й так працювали не на повну і не забезпечували потреби всіх видавництв.

«Склалася ситуація, коли всі сукупні потужності друкарень України вже не могли забезпечити потреби видавництв. З руйнуванням нашої типографії сукупна потужність зменшиться на 30-40%. І процес друкування книг, включаючи підручники, які ми друкували – я не знаю, мабуть, до 50% всіх підручників, які друкувалися у державі. І тому як це будемо робити завтра, я на зараз не знаю. І я розумію, що без підтримки і міжнародної спільноти, і держави це питання буде вирішити дуже важко», сказав Політучий.

Утім навіть із допомогою відновлення роботи друкарні може зайняти чимало часу – щонайменше кілька місяців. Щодо можливості релокації друкарні до більш безпечних регіонів України, то воно – дуже дороговартісне, каже Політучий. Крім того, за його словами, в інших областях України такі підприємства можуть відчути брак спеціалістів у цій галузі.

«Більшість поліграфічних потужностей зосереджені саме у Харкові. Я не знаю напевне, але, якщо ми кажемо про книгодрукування, я думаю, що це не менше 85-90% всіх книг, які друкуються в Україні, друкуються у Харкові – на нашій друкарні, а також у наших партнерів, у наших колег по галузі… Навіть якщо б ми з допомогою когось переїхали б до Львова наприклад, чи до Івано-Франківська, то ми б зіткнулися з проблемою людей. Не всі люди схотіли б переїхати у ці регіони. Але знайти спеціалістів у цих регіонах практично неможливо», – каже Політучий.