Сьогодні 27 травня: який день в історії

Сьогодні в Харкові – День жалоби.

27 травня рік тому на Харківщині сталося справжнє диво – живою знайшли дворічну Віолетту Мужичук із села Скрипаї, яка провела в лісі три доби. У 2022-му в Харкові відкрили для пасажирів останні три із закритих з початку вторгнення станцій метро. У 1937-му в США відкрили міст “Золоті ворота”. У 1930-му – запатентували скотч. У 1926-му встановили пам’ятник Тому Соєру та Гекльберрі Фіну. У 1905-му почалася Цусімська битва, в якій японська ескадра знищила російський флот. А у 1985-му в Харкові народився генерал-хорунжий армії УНР Микола Удовиченко.

Свята та пам’ятні дати 27 травня

27 травня в Харкові – День жалоби на згадку про вбитих росіянами співробітників та відвідувачів гіпермаркету “Епіцентр” на Салтівці.

27 травня у світі – Всесвітній день екстреної медичної допомоги.

Також відзначають: День захисту від Сонця, День народження скотчу.

27 травня в історії

27 травня 1885 року в Харкові народився генерал-хорунжий армії УНР Микола Удовиченко. Детальніше.

27 травня 1905 року почалася розгромна для росіян дводенна Цусімська битва. Вона стала останньою в російсько-японській війні, адже від флоту росіян за її результатами майже нічого не лишилося. Детальніше.

27 травня 1926 року в США відкрили пам’ятник Гекльберрі Фінну та Тому Соєру. Детальніше.

27 травня 1930 року запатентували скотч. Автор винаходу – американець Річард Дрю. Детальніше.

27 травня 1937 року у Сан-Франциско урочисто відкрили один із найвідоміших мостів світу – перлину США “Золоті ворота”. Детальніше.

27 травня 2022 року в Харкові відкрили для пасажирів останні три із закритих із початком вторгнення станцій метро – “Академіка Павлова”, “Студентську” та “Героїв праці”. Детальніше.

27 травня 2023 року в Харківській області сталося справжнє диво – живою знайшли дворічну Віолетту Мужичук із села Скрипаї.

Дівчинка зникла 23 травня та три ночі провела в лісі. У цей час її шукали поліція та волонтери – близько 1000 осіб. Мати Віолетти розповідала: дочка разом із братом-близнюком грала у дворі. Коли жінка глянула, як діти, побачила, що дівчинка зникла. Із самого початку мати вважала, що дитину хтось викрав. Але поліціянти виявили її ймовірні сліди в лісі неподалік. Її шукали волонтери, поліція, приєдналися військові з дронами. Поступово кількість залучених до рятувальної операції досягла тисячі осіб. І їхня праця не була марною. 27 травня начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко повідомив: Віолетту знайшли живою, хоч і сильно втомленою та виснаженою. Вона відійшла від рідного дому на шість кілометрів і провела сама в лісі три ночі та майже чотири дні. Тому дитину одразу ж відправили до лікарні, а виписали 7 червня. З дитиною вже все було добре – Віолетта посміхалася поліціянтам, які шукали її, не полишаючи надії, доки не знайшли.

Докладно про те, як шукали дитину на Харківщині, — у матеріалі МГ “Об’єктив”.

Церковне свято 27 травня

27 травня вшановують пам’ять священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського. Він постраждав за Христа в III столітті. Ферапонт багатьох язичників привів у християнство. Коли ж постав перед судом правителя Юліана, то заявив, що є християнським єпископом. Його кинули до в’язниці, де довгий час морили голодом і спрагою. Потім піддали жорстоким тортурам. Але все це не похитнуло його віри в Христа. Надалі святителя в кайданах провели через кілька міст, катуючи дорогою, та привели до річки, поряд з якою оголеного розтягнули хрестоподібно на землі й жорстоко побили. Свій мученицький подвиг Ферапонт завершив у межах Саталійської єпископії. Там його жорстоко побили, і він помер. А сухі кілки, до яких був прив’язаний святий, насичені кров’ю, дали зелені пагони та виросли у великі дерева. Листя цих дерев набуло цілющих властивостей.

Народні прикмети 27 травня

Яка погода 27 травня – таким буде літо.

Якщо захід сонця червоний, то чекайте на мінливу погоду.

Якщо солов’ї співають – буде багатий урожай.

Що не можна робити 27 травня

Не можна сваритися.

Не можна вирушати в далеку дорогу.

Не можна відмовляти в допомозі.