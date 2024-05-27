Сегодня 27 мая: какой день в истории

Сегодня в Харькове — День скорби.

27 мая год назад на Харьковщине произошло настоящее чудо — живой нашли двухлетнюю Виолетту Мужечук из села Скрипаи, которая провела в лесу трое суток. В 2022-м в Харькове открыли для пассажиров последние три из закрытых с начала вторжения станций метро. В 1937-м в США открыли мост «Золотые ворота». В 1930-м — запатентовали скотч. В 1926-м установили памятник Тому Сойеру и Гекльберри Финну. В 1905-м началось Цусимское сражение, в котором японская эскадра уничтожила российский флот. А в 1985-м в Харькове родился генерал-хорунжий армии УНР Николай Удовиченко.

Праздники и памятные даты 27 мая

27 мая в Харькове — День скорби в память об убитых россиянами сотрудниках и посетителях гипермаркета «Эпицентр» на Салтовке.

27 мая в мире – Всемирный день экстренной медицинской помощи.

Также отмечают: День защиты от Солнца, День рождения скотча.

27 мая в истории

27 мая 1885 года в Харькове родился генерал-хорунжий армии УНР Николай Удовиченко. Подробнее.

27 мая 1905 года началось разгромное для россиян двухдневное Цусимское сражение. Оно стало последним в российско-японской войне, ведь от флота россиян по его результатам почти ничего не осталось. Подробнее.

27 мая 1926 года в США открыли памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру. Подробнее.

27 мая 1930 года запатентовали скотч. Автор изобретения – американец Ричард Дрю. Подробнее.

27 мая 1937 года в Сан-Франциско торжественно открыли один из самых известных мостов мира – жемчужину США «Золотые ворота». Подробнее.

27 мая 2022 года в Харькове открыли для пассажиров последние три из закрытых с началом вторжения станций метро — «Академика Павлова», «Студенческую» и «Героев труда». Подробнее.

27 мая 2023 года в Харьковской области произошло настоящее чудо — живой нашли двухлетнюю Виолетту Мужечук из села Скрипаи.

Девочка исчезла 23 мая и три ночи провела в лесу. В это время ее искали полиция и волонтеры – около 1000 человек. Мать Виолетты рассказывала: дочь вместе с братом-близнецом играла во дворе. Когда женщина взглянула, как там дети, увидела, что девочка исчезла. С самого начала мать считала, что ребенка кто-то выкрал. Но полицейские обнаружили ее вероятные следы в лесу неподалеку. Ее искали волонтеры, полиция, подключились военные с дронами. Постепенно количество вовлеченных в спасательную операцию достигло тысячи человек. И их труд не был напрасным. 27 мая начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил: Виолетту нашли живой, хотя и сильно уставшей и изможденной. Она отошла от родного дома на шесть километров и провела сама в лесу три ночи и почти четыре дня. Поэтому ребенка сразу же отправили в больницу, а выписали 7 июня. С ребенком уже все было хорошо – Виолетта улыбалась полицейским, которые искали его, не оставляя надежды, пока не нашли.

Подробно о том, как искали ребенка в Харьковской области, — в материале МГ «Объектив».

Церковный праздник 27 мая

27 мая чтят память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского. Он пострадал за Христа в III веке. Ферапонт многих язычников обратил в христианство. Когда же предстал перед судом правителя Юлиана, то заявил, что является христианским епископом. Его бросили в тюрьму, где долгое время морили голодом и жаждой. Затем подвергли жестоким пыткам. Но все это не поколебало его веры в Христа. В дальнейшем святителя в кандалах провели через несколько городов, истязая по дороге, и привели к реке, рядом с которой обнаженного растянули крестообразно на земле и жестоко избили. Свой мученический подвиг Ферапонт завершил на территории Саталийской епископии. Там его жестоко избили, и он скончался. А сухие колья, к которым был привязан святой, напитавшись кровью, дали зеленые побеги и выросли в большие деревья. Листья этих деревьев приобрели целебные свойства.

Народные приметы 27 мая

Какая погода 27 мая – таким будет лето.

Если закат красный, то ждите переменную погоду.

Если соловьи поют – будет богатый урожай.

Что нельзя делать 27 мая

Нельзя ссориться.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя отказывать в помощи.