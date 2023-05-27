Сегодня 27 мая: какой праздник и день в истории

27 мая 1905 года началось Цусимское сражение, в котором японская эскадра уничтожила российский флот. В этот день 1926 года открыли памятник Тому Сойеру и Гекльберри Финну, в 1930-м запатентовали скотч, в 1937-м открыли мост «Золотые ворота». А год назад в Харькове заработали три станции метро на Салтовке.

Праздники и памятные даты 27 мая

27 мая в Украине отмечают День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Этот праздник ежегодно выпадает на последнюю субботу мая.

Под эгидой ООН проходят День защиты от Солнца и День целлофановой ленты.

27 мая в истории

27 мая 1885 года в Харькове родился генерал-хорунжий армии УНР Николай Удовиченко.

Во время Первой мировой войны он был командиром роты и батальона 129-го пехотного Бессарабского полка и обер-офицером для поручений штаба главнокомандующего Юго-Западным фронтом. С лета 1917-го вошел в украинский генеральный военный комитет Центральной Рады. Участвовал в боях против большевиков за Киев в январе-феврале 1918 года. При Гетманате и Директории – начальник персональной управы военных министерств. Интернирован в Польшу, впоследствии поселился во Франции, где и умер в июле 1937-го.

27 мая 1905 года началось разгромное для россиян двухдневное Цусимское сражение. Оно стало последним в российско-японской войне, ведь от флота россиян по его результатам почти ничего не осталось.

Адмирал Того Хейхатиро разгромил 2-ю Тихоокеанскую эскадру российского флота, на дно пошел и флагман – броненосец «Князь Суворов». В общей сложности Россия потеряла кораблей на 230 млн рублей золотом. Были убиты и попали в плен более 75% личного состава. Еще 2110 моряков оказались на интернированных кораблях. Так что от эскадры реально осталось чуть больше 10%. В России это сражение называли окончательной катастрофой всей империи.

27 мая 1926 года в США открыли памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру.

Он установлен в городе детства Марка Твена – Ганнибал (штат Миссури). Именно этот город стал прообразом городка Сент-Питерсберг, в котором происходят события «Приключений Тома Сойера» и «Приключений Гекльберри Финна». Недалеко от памятника прославленной парочке сорванцов находится Дом-музей писателя, который местные называют «Домом Тома Сойера». Напротив находится и «Дом Бекки Тэтчер», подружки Тома.

27 мая 1930 года был запатентован скотч. Автор изобретения – американец Ричард Дрю. Он работал в компании Minnesota Mining and Manufacturing, занимавшейся производством наждачной бумаги. В 1925 году компания тестировала свою новую шкурку «Wetordry». Ричард должен был следить за этим процессом в автомастерской. Там он и отметил, что при покраске кузовов, если они имели несколько цветов, линии между разными слоями получались неаккуратными. Именно поиск выхода из этой ситуации привел его к идее клейкой ленты. Впоследствии он принес автомастерам ленту шириной 5 см с пластырем на каждом краю. Это была еще не совсем удачная версия, но Дрю упорно совершенствовал идею, и через пять лет получил первый рулончик «шотландской» целлофановой ленты, клеившейся к поверхности. Эта версия скотча с успехом прошла испытание. В том же году изобретатель запатентовал ее. Первый в мире скотч сделали из каучука, масел и смол на целлофановой основе. Он был водонепроницаемым и противостоял широкому диапазону температур.

27 мая 1937 года в Сан-Франциско торжественно открыли один из самых известных мостов мира – жемчужину США «Золотые ворота».

Длина моста, висящего над водами пролива с одноименным названием, — более 2,7 км. В ширину он – 27 метров, а высота опор – 227,4 метра над водой. Поскольку место строительства сооружения находится в сейсмической области и открыто волнам Тихого океана, требования к прочности моста были максимально жесткими. Его возводили больше четырех лет. Свой характерный красно-оранжевый окрас конструкция получила по решению строителей, решивших оставить мосту цвет антикоррозионного покрытия.

27 мая 2022 года в Харькове открыли для пассажиров последние три из закрытых с началом войны станций метро – «Академика Павлова», «Студенческую» и «Героев труда».

Церковный праздник 27 мая

27 мая христиане чтят память мученика Исидора. Он жил в III веке на острове Хиос. Служил в полку военачальника Нумерия. Исидор был христианином, берег целомудрие и избегал языческих обычаев. Однако указ императора Декия предписывал всем воинам поклонятья римским богам и приносить им жертвы. На Исидора Нумерию донес сотник. На допросе святой признался, что верит в Христа и отказался принести жертву идолам. Тогда его отдали на мучения. Военачальник велел отрезать святому язык, но тот и после этого продолжил четко произносить слова молитвы. Тогда Нумерий с ужасом упал на землю и сам потерял речь. Поднявшись с помощью воинов, он знаками потребовал себе дощечку и на ней написал приказ отсечь голову святому Исидору. Это произошло в 251 году.

Народные приметы

Какая погода 27 мая – таким будет лето.

Если соловьи поют – будет богатый урожай.

Что нельзя делать 27 мая

Нельзя ссориться.

Нельзя думать о плохом.

Лучше не отправляться в этот день в путь.