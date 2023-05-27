Сьогодні 27 травня: яке свято та день в історії

27 травня 1905 року почалася Цусімська битва, в якій японська ескадра знищила російський флот. Цього дня 1926 року відкрили пам’ятник Тому Сойєру та Гекльберрі Фіну, 1930-го запатентували скотч, 1937-го відкрили міст “Золоті ворота”. А рік тому в Харкові запрацювали три станції метро на Салтівці.

Свята та пам’ятні дати 27 травня

27 травня в Україні відзначають День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Це свято щороку припадає на останню суботу травня.

Під егідою ООН проходять День захисту від Сонця та День целофанової стрічки.

27 травня в історії

27 травня 1885 року в Харкові народився генерал-хорунжий армії УНР Микола Удовиченко.

Під час Першої світової війни він був командиром роти та батальйону 129-го піхотного Бессарабського полку та обер-офіцером для доручень штабу головнокомандувача Південно-Західного фронту. З літа 1917-го увійшов до українського генерального військового комітету Центральної Ради. Брав участь у боях проти більшовиків за Київ у січні-лютому 1918 року. За Гетьманату та Директорії – начальник персональної управи військових міністерств. Інтернований у Польщу, згодом оселився у Франції, де й помер у липні 1937-го.

27 травня 1905 року почалася розгромна для росіян дводенна Цусімська битва. Вона стала останньою в російсько-японській війні, адже від флоту росіян за її результатами майже нічого не лишилося.

Адмірал Тоґо Хейхатіро розгромив 2-гу Тихоокеанську ескадру російського флоту, пішов на дно і флагман – броненосець “Князь Суворов”. Загалом Росія втратила кораблів на 230 млн рублів золотом. Було вбито та потрапило в полон понад 75% особового складу. Ще 2110 моряків опинилися на інтернованих кораблях. Отже, від ескадри реально залишилося трохи більше 10%. У Росії цей бій називали остаточною катастрофою всієї імперії.

27 травня 1926 року в США відкрили пам’ятник Гекльберрі Фінну та Тому Сойєру.

Він встановлений у місті дитинства Марка Твена – Ганнібал (штат Міссурі). Саме це місто стало прообразом містечка Сент-Пітерсберг, в якому відбуваються події “Пригод Тома Сойєра” та “Пригод Гекльберрі Фінна”. Недалеко від пам’ятника прославленій парочці шибеників знаходиться Будинок-музей письменника, який місцеві називають “Домом Тома Сойєра”. Навпроти знаходиться і “Будинок Беккі Тетчер”, подружки Тома.

27 травня 1930 року був запатентований скотч. Автор винаходу – американець Річард Дрю. Він працював у компанії Minnesota Mining and Manufacturing, яка займалася виробництвом наждакового паперу. У 1925 році компанія тестувала свою нову шкірку “Wetordry”. Річард мав стежити за цим процесом в автомайстерні. Там він і відзначив, що при фарбуванні кузовів, якщо вони мали кілька кольорів, лінії між різними шарами виходили неакуратними. Саме пошук виходу із цієї ситуації привів його до ідеї клейкої стрічки. Згодом він приніс автомайстрам стрічку шириною 5 см із пластиром на кожному краю. Це була ще не зовсім вдала версія, але Дрю наполегливо вдосконалював ідею, і через п’ять років отримав перший рулончик “шотландської” целофанової стрічки, що клеїлася до поверхні. Ця версія скотчу успішно пройшла випробування. Того ж року винахідник запатентував її. Перший у світі скотч зробили з каучуку, олій та смол на целофановій основі. Він був водонепроникним та протистояв широкому діапазону температур.

27 травня 1937 року в Сан-Франциско урочисто відкрили один із найвідоміших мостів світу – перлину США “Золоті ворота”.

Довжина мосту, що висить над водами протоки з однойменною назвою, – понад 2,7 км. Завширшки він – 27 метрів, а висота опор – 227,4 метра над водою. Оскільки місце будівництва споруди знаходиться в сейсмічній області та відкрите хвилям Тихого океану, вимоги до міцності мосту були максимально жорсткими. Його зводили понад чотири роки. Своє характерне червоно-помаранчеве забарвлення конструкція отримала за рішенням будівельників, які вирішили залишити мосту колір антикорозійного покриття.

27 травня 2022 року в Харкові відкрили для пасажирів останні три із закритих з початком війни станцій метро – “Академіка Павлова”, “Студентську” та “Героїв праці”.

Церковне свято 27 травня

27 травня християни вшновують пам’ять мученика Ісидора. Він жив у III столітті на острові Хіос. Служив у полку воєначальника Нумерія. Ісидор був християнином, беріг цноту та уникав язичницьких звичаїв. Проте указ імператора Декія наказував усім воїнам поклонялися римським богам і приносити їм жертви. На Ісидора Нумерію доніс сотник. На допиті святий зізнався, що вірить у Христа та відмовився принести жертву ідолам. Тоді його віддали на муки. Воєначальник велів відрізати святому язик, але той і після того продовжував чітко вимовляти слова молитви. Тоді Нумерій з жахом упав на землю і сам втратив мову. Піднявшись за допомогою воїнів, він знаками зажадав собі дощечку і на ній написав наказ відсікти голову святому Ісидору. Це сталося 251 року.

Народні прикмети

Яка погода 27 травня – таким буде літо.

Якщо солов’ї співають – буде багатий урожай.

Що не можна робити 27 травня

Не можна сваритися.

Не можна думати про погане.

Краще не вирушати в цей день у дорогу.