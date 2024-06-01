У Харківській області збили ворожу ракету

Про збиття російської ракети за межами міста Первомайський, повідомив мер Микола Бакшеєв.

Спершу, близько 10:00 він написав, що «вибух, який чули у громаді – робота наших Соколів».

«По факту вибуху мало місце збиття ракети літаком за містом. Горить трава на відкритій ділянці. Постраждалих немає», – пізніше уточнив Бакшеєв.