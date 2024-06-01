У Харківській області збили ворожу ракету
Фото: Микола Бакшеєв
Про збиття російської ракети за межами міста Первомайський, повідомив мер Микола Бакшеєв.
Спершу, близько 10:00 він написав, що «вибух, який чули у громаді – робота наших Соколів».
«По факту вибуху мало місце збиття ракети літаком за містом. Горить трава на відкритій ділянці. Постраждалих немає», – пізніше уточнив Бакшеєв.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 11:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про збиття російської ракети за межами міста Первомайський, повідомив мер Микола Бакшеєв.".