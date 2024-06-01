В Харьковской области сбили вражескую ракету

О сбитии российской ракеты за пределами города Первомайский сообщил мэр Николай Бакшеев.

Сначала около 10:00 он написал, что «взрыв, который слышали в громаде — работа наших Соколов».

«По факту взрыва имело место сбивание ракеты самолетом за городом. Горит трава на открытом участке. Пострадавших нет», – позже уточнил Бакшеев.