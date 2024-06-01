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В Харьковской области сбили вражескую ракету

Общество 11:45   01.06.2024
Виктория Яковенко
В Харьковской области сбили вражескую ракету Фото: Николай Бакшеев

О сбитии российской ракеты за пределами города Первомайский сообщил мэр Николай Бакшеев.

Сначала около 10:00 он написал, что «взрыв, который слышали в громаде — работа наших Соколов».

«По факту взрыва имело место сбивание ракеты самолетом за городом. Горит трава на открытом участке. Пострадавших нет», – позже уточнил Бакшеев.

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Фото: Николай Бакшеев

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 11:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О сбитии российской ракеты за пределами города Первомайский сообщил мэр Николай Бакшеев.".