В Харьковской области сбили вражескую ракету
Фото: Николай Бакшеев
О сбитии российской ракеты за пределами города Первомайский сообщил мэр Николай Бакшеев.
Сначала около 10:00 он написал, что «взрыв, который слышали в громаде — работа наших Соколов».
«По факту взрыва имело место сбивание ракеты самолетом за городом. Горит трава на открытом участке. Пострадавших нет», – позже уточнил Бакшеев.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бакшеев, Первомайский, ракета, сбили, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 11:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О сбитии российской ракеты за пределами города Первомайский сообщил мэр Николай Бакшеев.".