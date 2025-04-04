Под Харьковом человек погиб, когда тушил сухостой: поджигателя просят наказать

Пожилой человек погиб 4 апреля в Малоданиловской громаде Харьковской области во время тушения местными жителями сухостоя, проинформировал глава ТГ Александр Гололобов.

Подробности он не сообщил, однако отметил, что это последствия неосторожного обращения с огнем.

«Я обязательно обращусь с письмом в правоохранительные органы с просьбой усилить контроль над поджигателями экосистем. А также с требованием тщательно разобраться в этой ситуации и привлечь виновных к ответственности», — добавил Гололобов.