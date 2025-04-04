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Под Харьковом человек погиб, когда тушил сухостой: поджигателя просят наказать

Происшествия 18:07   04.04.2025
Елена Нагорная
Под Харьковом человек погиб, когда тушил сухостой: поджигателя просят наказать Фото: Александр Гололобов/Telegram

Пожилой человек погиб 4 апреля в Малоданиловской громаде Харьковской области во время тушения местными жителями сухостоя, проинформировал глава ТГ Александр Гололобов.

Подробности он не сообщил, однако отметил, что это последствия неосторожного обращения с огнем.

«Я обязательно обращусь с письмом в правоохранительные органы с просьбой усилить контроль над поджигателями экосистем. А также с требованием тщательно разобраться в этой ситуации и привлечь виновных к ответственности», — добавил Гололобов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 18:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожилой человек погиб 4 апреля в Малоданиловской громаде Харьковской области во время тушения местными жителями сухостоя, сообщил глава ТГ Александр Гололобов.".