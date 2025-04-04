Под Харьковом человек погиб, когда тушил сухостой: поджигателя просят наказать
Фото: Александр Гололобов/Telegram
Пожилой человек погиб 4 апреля в Малоданиловской громаде Харьковской области во время тушения местными жителями сухостоя, проинформировал глава ТГ Александр Гололобов.
Подробности он не сообщил, однако отметил, что это последствия неосторожного обращения с огнем.
«Я обязательно обращусь с письмом в правоохранительные органы с просьбой усилить контроль над поджигателями экосистем. А также с требованием тщательно разобраться в этой ситуации и привлечь виновных к ответственности», — добавил Гололобов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, загиблі, погибшие, пожары, сухая трава, сухостой;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 18:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожилой человек погиб 4 апреля в Малоданиловской громаде Харьковской области во время тушения местными жителями сухостоя, сообщил глава ТГ Александр Гололобов.".