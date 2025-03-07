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Жгла сухостой: пенсионерка погибла на Харьковщине, ГСЧС напомнила о штрафах

Происшествия 16:24   07.03.2025
Виктория Яковенко
Жгла сухостой: пенсионерка погибла на Харьковщине, ГСЧС напомнила о штрафах Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

7 марта в поселке Новопокровка произошла трагедия: погибла 87-летняя женщина, сжигая сухостой.

Ее тело нашли местные жители на пепелище, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«По словам свидетелей, женщина сжигала сухую траву и мусор вокруг своей усадьбы, но потеряла контроль над ситуацией, оказалась в очаге пожара и потеряла сознание», — сообщили спасатели.

Бойцы ГСЧС в течение четырех часов боролись с этим пожаром, охватившим площадь в 1 га болотистой местности.

Спасатели напоминают: законом запрещено сжигать сухой растительности. Это небезопасно для жизни. Пожары в экосистемах могут повлечь тяжелые последствия, в частности, неконтролируемое распространение огня на жилые дома, разрушение плодородного слоя почвы, гибель людей и животных.

Административная ответственность за сжигания сухостоя составляет от 3060 до 6120 гривен.

пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 16:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 марта в поселке Новопокровка произошла трагедия: погибла 87-летняя женщина, сжигая сухостой.".