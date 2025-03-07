Жгла сухостой: пенсионерка погибла на Харьковщине, ГСЧС напомнила о штрафах
7 марта в поселке Новопокровка произошла трагедия: погибла 87-летняя женщина, сжигая сухостой.
Ее тело нашли местные жители на пепелище, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«По словам свидетелей, женщина сжигала сухую траву и мусор вокруг своей усадьбы, но потеряла контроль над ситуацией, оказалась в очаге пожара и потеряла сознание», — сообщили спасатели.
Бойцы ГСЧС в течение четырех часов боролись с этим пожаром, охватившим площадь в 1 га болотистой местности.
Спасатели напоминают: законом запрещено сжигать сухой растительности. Это небезопасно для жизни. Пожары в экосистемах могут повлечь тяжелые последствия, в частности, неконтролируемое распространение огня на жилые дома, разрушение плодородного слоя почвы, гибель людей и животных.
Административная ответственность за сжигания сухостоя составляет от 3060 до 6120 гривен.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, погибла, пожары, сухостой, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 16:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 марта в поселке Новопокровка произошла трагедия: погибла 87-летняя женщина, сжигая сухостой.".