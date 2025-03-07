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Палила сухостій: пенсіонерка загинула на Харківщині, ДСНС нагадала про штрафи

Події 16:24   07.03.2025
Вікторія Яковенко
Палила сухостій: пенсіонерка загинула на Харківщині, ДСНС нагадала про штрафи Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

7 березня в селищі Новопокровка сталася трагедія: загинула 87-річна жінка, яка палила сухостій.

Її тіло знайшли місцеві мешканці на згарищі, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Зі слів свідків, жінка спалювала суху траву та сміття навколо своєї садиби, але втратила контроль над ситуацією, опинилась в осередку пожежі і втратила свідомість», – повідомили рятувальники.

Бійці ДСНС впродовж чотирьох годин боролися з цією пожежею, яка охопила площу в 1 га болотистої місцевості.

Рятувальники нагадують: законом заборонено випалювання сухої рослинності. Це небезпечно для життя. Пожежі в екосистемах можуть спричинити тяжкі наслідки, зокрема, неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки, руйнування родючого шару ґрунту, загибель людей і тварин.

Адміністративна відповідальність за випалювання стерні, луків, пасовищ, та опалого листя складає від 3060 до 6120 гривень.

пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 16:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 березня в селищі Новопокровка сталася трагедія: загинула 87-річна жінка, яка палила сухостій.".