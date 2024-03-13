Додатковий потяг із Харкова до Карпат призначили на період шкільних канікул
Фото: АТ “Укрзалізниця”
АТ «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд з Харкова до Ворохти. Він курсуватиме у період шкільних весняних канікул.
Поїзд №201/202 Харків — Ворохта відправляється з Харкова через день по парних числах о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. Із Ворохти поїзд відправляється по непарних числах о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.
Крім цього, країною поїдуть наступні додаткові поїзди:
🚊 поїзд №159/160 Київ —Трускавець,
🚊 поїзд №191/192 Київ — Львів,
🚊 поїзд №255/256 Київ — Рахів,
🚊 поїзд №192 Львів — Київ,
🚊 поїзд №195 Київ — Івано-Франківськ,
🚊 поїзд №203/204 Дніпро — Ворохта.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ворохта, каникулы, Карпаты, поезд, укрзалізниця, Харків, школьные;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 11:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд з Харкова до Ворохти. Він курсуватиме у період шкільних весняних канікул.".