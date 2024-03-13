Додатковий потяг із Харкова до Карпат призначили на період шкільних канікул

АТ «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд з Харкова до Ворохти. Він курсуватиме у період шкільних весняних канікул.

Поїзд №201/202 Харків — Ворохта відправляється з Харкова через день по парних числах о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. Із Ворохти поїзд відправляється по непарних числах о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.

Крім цього, країною поїдуть наступні додаткові поїзди:

🚊 поїзд №159/160 Київ —Трускавець,

🚊 поїзд №191/192 Київ — Львів,

🚊 поїзд №255/256 Київ — Рахів,

🚊 поїзд №192 Львів — Київ,

🚊 поїзд №195 Київ — Івано-Франківськ,

🚊 поїзд №203/204 Дніпро — Ворохта.