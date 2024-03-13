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Додатковий потяг із Харкова до Карпат призначили на період шкільних канікул

Суспільство 11:45   13.03.2024
Вікторія Яковенко
Додатковий потяг із Харкова до Карпат призначили на період шкільних канікул Фото: АТ “Укрзалізниця”

АТ «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд з Харкова до Ворохти. Він курсуватиме у період шкільних весняних канікул.

Поїзд №201/202 Харків — Ворохта відправляється з Харкова через день по парних числах о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. Із Ворохти поїзд відправляється по непарних числах о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.

Крім цього, країною поїдуть наступні додаткові поїзди:

🚊 поїзд №159/160 Київ —Трускавець,

🚊 поїзд №191/192 Київ — Львів,

🚊 поїзд №255/256 Київ — Рахів,

🚊 поїзд №192 Львів — Київ,

🚊 поїзд №195 Київ — Івано-Франківськ,

🚊 поїзд №203/204 Дніпро — Ворохта.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Призначили додатковий потяг із Харкова до Карпат: він курсуватиме щоденно

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 11:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд з Харкова до Ворохти. Він курсуватиме у період шкільних весняних канікул.".