«Уже невозможно давать заднюю» – Трегубов о действиях россиян в Купянске

Записано 10:12   11.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Уже невозможно давать заднюю» – Трегубов о действиях россиян в Купянске Фото: Генштаб ВСУ

 Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона сообщил, что ситуация в Купянске «относительно стабильная». 

В северных районах города сохраняется присутствие РФ. Однако, по данным Трегубова, оккупанты несут значительные потери и восполнить их эффективно не удается, ведь СОУ перерезали коммуникацию.

«Там достаточно, скажем так, хорошо выстроена килзона, поэтому им это сейчас не удается. И наоборот в самом городе они несут потери быстрее, чем они пытаются кого-то пополнять», – отметил он.

Не помогает оккупантам ни похолодание, ни туман. Ситуация в Купянске остается стабильной, уверен Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«То, что они параллельно рисуют там себе контроль города, это результат того, что однажды солгав уже невозможно давать заднюю. Это особенность россиян в их информационной политике. Вокруг города также есть частичная активность. Но, опять же, и попытки перейти на Купянск-Узловой, и попытки действовать на другом берегу Оскола, в том числе, и попытки перебрасывать войска через Оскол – без особых успехов», – добавил Трегубов.

Читайте также: В Волчанской громаде под обстрелами погиб пенсионер – данные Синегубова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
