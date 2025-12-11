«Уже невозможно давать заднюю» – Трегубов о действиях россиян в Купянске
Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона сообщил, что ситуация в Купянске «относительно стабильная».
В северных районах города сохраняется присутствие РФ. Однако, по данным Трегубова, оккупанты несут значительные потери и восполнить их эффективно не удается, ведь СОУ перерезали коммуникацию.
«Там достаточно, скажем так, хорошо выстроена килзона, поэтому им это сейчас не удается. И наоборот в самом городе они несут потери быстрее, чем они пытаются кого-то пополнять», – отметил он.
Не помогает оккупантам ни похолодание, ни туман. Ситуация в Купянске остается стабильной, уверен Трегубов.
«То, что они параллельно рисуют там себе контроль города, это результат того, что однажды солгав уже невозможно давать заднюю. Это особенность россиян в их информационной политике. Вокруг города также есть частичная активность. Но, опять же, и попытки перейти на Купянск-Узловой, и попытки действовать на другом берегу Оскола, в том числе, и попытки перебрасывать войска через Оскол – без особых успехов», – добавил Трегубов.
