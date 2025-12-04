Армия РФ продвинулась в Волчанске – карта DeepState

Днем 4 декабря аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, указав на продвижение российских войск в Харьковской области.

В частности, согласно карте осинтеров, оккупанты имеют успехи в центре Волчанска. Также продвинулись россияне в районе села Тихое, расположенном вблизи города.

Напомним, 2 декабря в Генштабе ВСУ заявляли, что ситуация в Волчанске остается напряженной. По данным защитников, враг не оставляет попыток продвинуться в этом населенном пункте, применяя малые пехотные группы, ударные БпЛА и артиллерию. Однако, подчеркивали в Генштабе, украинские воины стойко удерживают позиции.