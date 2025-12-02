Что происходит в Волчанске и Купянске: Генштаб опроверг заявления РФ

Генштаб ВСУ заявил, что СОУ продолжают оборонные операции на сложных участках фронта, в частности, в Покровске, Волчанске и Купянске. А заявления руководства РФ о «захвате» этих населенных пунктов не соответствуют действительности.

«Речь идет лишь об очередной попытке кремля использовать снятый на видео «флаговтык» с пропагандистской целью для влияния на участников международных переговоров», – подчеркнули в Генштабе.

Ситуация в Волчанске остается напряженной.

«Враг не оставляет попыток продвинуться в этом населенном пункте, применяя малые пехотные группы, ударные БпЛА и артиллерию. Однако украинские защитники устойчиво удерживают позиции», – информируют в Генштабе.

На заявления оккупантов отреагировали и в Группировке объединенных сил. Говорят: большая часть Купянска находится под контролем украинских войск.

«Отдельные группы российских захватчиков держатся в северных районах. Российское руководство все еще состоит из патологических лжецов», — подытожили защитники.

Напомним, накануне начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что Путин активно лжет о Купянске. Трегубов предположил, что этот город не дает покоя диктатору по политическим соображениям. Купянск американцы по крайней мере могут найти на карте. В общем, по наблюдениям Трегубова, россияне врут об «освобожденном Купянске» уже больше месяца.

Также напомним, 30 ноября, враг снова попытался установить российский флаг в Волчанске. Это была уже третья попытка поднять триколор в городе за осень, отметили в 57-й отдельной мотопехотной бригаде им. Костя Гордиенко. Однако реализовать задуманное оккупанты так и не смогли – военные РФ ликвидировали Силы обороны Украины.