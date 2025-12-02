Что происходит в Волчанске и Купянске: Генштаб опроверг заявления РФ
Генштаб ВСУ заявил, что СОУ продолжают оборонные операции на сложных участках фронта, в частности, в Покровске, Волчанске и Купянске. А заявления руководства РФ о «захвате» этих населенных пунктов не соответствуют действительности.
«Речь идет лишь об очередной попытке кремля использовать снятый на видео «флаговтык» с пропагандистской целью для влияния на участников международных переговоров», – подчеркнули в Генштабе.
Ситуация в Волчанске остается напряженной.
«Враг не оставляет попыток продвинуться в этом населенном пункте, применяя малые пехотные группы, ударные БпЛА и артиллерию. Однако украинские защитники устойчиво удерживают позиции», – информируют в Генштабе.
На заявления оккупантов отреагировали и в Группировке объединенных сил. Говорят: большая часть Купянска находится под контролем украинских войск.
«Отдельные группы российских захватчиков держатся в северных районах. Российское руководство все еще состоит из патологических лжецов», — подытожили защитники.
Напомним, накануне начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что Путин активно лжет о Купянске. Трегубов предположил, что этот город не дает покоя диктатору по политическим соображениям. Купянск американцы по крайней мере могут найти на карте. В общем, по наблюдениям Трегубова, россияне врут об «освобожденном Купянске» уже больше месяца.
Также напомним, 30 ноября, враг снова попытался установить российский флаг в Волчанске. Это была уже третья попытка поднять триколор в городе за осень, отметили в 57-й отдельной мотопехотной бригаде им. Костя Гордиенко. Однако реализовать задуманное оккупанты так и не смогли – военные РФ ликвидировали Силы обороны Украины.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Что происходит в Волчанске и Купянске: Генштаб опроверг заявления РФ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 декабря 2025 в 14:47;