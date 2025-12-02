Що відбувається у Вовчанську та Куп’янську: Генштаб спростував заяви РФ

Генштаб ЗСУ заявив, що СОУ продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську та Куп’янську. А заяви керівництва РФ про «захоплення» цих населених пунктів не відповідають дійсності.

«Ідеться лише про чергову спробу кремля використати знятий на відео «флаговтик» з пропагандистською метою для впливу на учасників міжнародних переговорів», – підкреслили у Генштабі.

Зазначається, що ситуація у Вовчанську залишається напруженою.

«Ворог не полишає спроб просунутися в цьому населеному пункті, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БпЛА й артилерію. Однак українські захисники стійко утримують позиції», – інформують у Генштабі.

На заяви окупантів відреагували і в Угрупуванні об’єднаних сил. Кажуть: більша частина Куп’янська перебуває під контролем українських військ.

«Окремі групи російських загарбників тримаються у північних районах. Російське керівництво все ще складається з патологічних брехунів», – підсумували захисники.

Нагадаємо, напередодні начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що Путін активно бреше про Куп’янськ. Трегубов припустив, що це місто не дає спокою диктатору з політичних міркувань. Куп’янськ американці принаймні можуть знайти на мапі. Загалом, за спостереженнями Трегубова, росіяни брешуть про «освобожденный Купянск» уже понад місяць.

Також нагадаємо, 30 листопада, ворог знову спробував встановити російський прапор у Вовчанську. Це була вже третя спроба підняти триколор у місті за цю осінь, зазначили у 57-й окремій мотопіхотній бригаді ім. Костя Гордієнка. Проте реалізувати задумане окупанти так і не змогли – військових РФ ліквідували Сили оборони України.