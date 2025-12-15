Больше 30 БпЛА выпустили россияне по Харьковщине за сутки – Синегубов
Фото: пресс-служба ХОВА
Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадавших в результате обстрелов нет. Враг атаковал 11 населенных пунктов Харьковщины.
«В с. Мирное Шевченковской громады 75-летний мужчина погиб в результате подрыва на неизвестном устройстве», – отметил начальник ХОВА.
Среди вооружения, которое ударило по области:
- три КАБ;
- три БпЛА типа «Герань-2»;
- два БпЛА типа «Ланцет»;
- шесть БпЛА типа «Молния»;
- два fpv-дрона;
- 21 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Богодуховском районе повреждены электросети и грузовое авто, в Купянском – гражданское предприятие.
«В Изюмском районе повреждены остекление многоквартирного дома, автомобиль, хозяйственное сооружение (с. Оскол); в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Шевченково Первое)», – добавил Синегубов.
Читайте также: Россияне сбросили авиабомбу, наступали 14 раз: Генштаб о сутках в регионе
