Детей вывезли из Купянска, пианино из Бахмута, ДТП в городе – итоги 14 декабря
Из Купянска эвакуировали еще 14 людей, среди них – трое и детей, в харьковском метрополитене появилось пианино «Украина», которое удалось спасти из Бахмута, в Харькове в ДТП пострадали двое мужчин. МГ «Объектив» напоминает главные новости 14 декабря.
Еще троих детей вывезли из Купянска. Самому младшему – два года
Вечером 13 декабря из Купянска эвакуировали еще 14 людей. Среди них есть и дети, сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич. Операцию проводили украинские защитники совместно с СБУ. Всех людей вывезли в Харьков, добавил начальник РВА.
Спасли из Бахмута: в харьковской подземке появился уникальный инструмент
В пресс-службе мэрии рассказали, что в Харьковском метрополитене появилось пианино «Украина», которое удалось спасти из Бахмута. Инструмент передала Харькову группа компаний «Октава» в рамках инициативы «Voice of Life» при поддержке Департамента культуры и КП «Харьковский метрополитен. Главная цель этого проекта – эвакуация пианино «Украина» из прифронтовых и деоккупированных территорий Украины. Таким образом, авторы хотят вернуть музыкальные инструменты к культурной жизни городов.
Мчался на «красный»: в Харькове в ДТП пострадали двое мужчин
19-летний водитель, управляя автомобилем BMW 528, двигался по Аэрокосмическому проспекту и совершил столкновение с автомобилем Peugeot 301 – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Предварительно, правоохранители установили, что виновником аварии стал водитель BMW, который ехал на запретительный сигнал светофора. В результате столкновения пострадал 35-летний водитель Peugeot и его 22-летний пассажир. Обоих мужчин госпитализировали. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
Что будет после Волчанска: обзор фронта (видео)
Опасная погода будет на Харьковщине два дня – к чему призвали копы
«Перелом не был внезапным». Трегубов сообщил, на каком этапе зачистка Купянска
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ДТП, итоги дня, новости, фронт, харьковщина, эвакуация;
