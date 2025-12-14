«Перелом не был внезапным». Трегубов сообщил, на каком этапе зачистка Купянска

В эфире нацмарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что по его данным, в Купянске остается около 100 российских военных и их «еще нужно как-то выбить».

Он отметил, что переломный момент в городе произошел не так неожиданно, как некоторым показалось.

«Этот перелом, он шел, на протяжении последних недель, где-то начался он с середины ноября, когда россияне постепенно начали терять свою логистику и, когда все больше и больше их ситуация становилась похожей на окружение», – сказал Трегубов.

Он также сравнил бои в Купянске – с боевыми действиями в Волчанске. Последний город меньше, к тому же, практически полностью разрушен – у врага практически нет объектов, где он мог бы скрыться. Тогда как в Купянске еще осталось довольно много различных построек. Именно в них оккупанты и пытаются прятаться. Также россияне могут получать боеприпасы с воздуха. Однако ВСУ чаще всего фиксируют это и не позволяют им получить необходимую поддержку.

«Сейчас в этой ситуации они безусловно, с одной стороны, защищены зданиями, но с другой стороны, находятся в затруднительной ситуации, когда им, да, частично может доходить снабжение, но не может доходить подкрепление, и когда их точки рано или поздно просто оказываются и уничтожаются», – объяснил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

СОУ также не дают новым группам ВС РФ просочиться в город благодаря довольно активной килзоне.

«Те подразделения, которые пытаются подходить, они очень быстро уничтожаются. И если кто-то проходит, то проходит буквально один раз», – добавил он.