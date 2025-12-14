“Перелом не був раптовим”. Трегубов про етапи зачистки Куп’янська
В етері нацмарафону начальник управління комунікацій Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що за його даними, у Куп’янську залишається близько 100 російських військових і їх “ще потрібно якось вибити”.
Він зазначив, що переломний момент у місті стався не так несподівано, як декому здалося.
“Перелом насправді не був такий раптовий. Цей перелом, він йшов протягом останніх тижнів, десь почався він з середини листопада, коли росіяни поступово почали втрачати свою логістику і, коли все більше і більше їх ситуація ставала схожою на оточення”, – сказав Трегубов.
Він також порівняв бої у Куп’янську – із бойовими діями у Вовчанську. Останнє місто менше, до того ж практично повністю зруйноване – у ворога майже немає об’єктів, де він міг би сховатися. Тоді як у Куп’янську ще залишилося чимало різних споруд. Саме в них окупанти намагаються переховуватися. Також росіяни можуть отримувати боєприпаси з повітря. Проте ЗСУ найчастіше фіксують це та не дозволяють їм отримати необхідну підтримку.
“Зараз у цій ситуації вони, безумовно, з одного боку, захищені будівлями, але з іншого боку, перебувають у скрутній ситуації, коли їм, так, частково може доходити постачання, але не може доходити підкріплення, і коли їхні точки, вони рано чи пізно просто виявляються і знищуються”, – пояснив Трегубов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
СОУ також не дають новим групам ЗС РФ просочитися до міста завдяки досить активній кілзоні.
“Ті підрозділи, які намагаються підходити, вони дуже швидко знищуються. І якщо хтось проходить, то проходить буквально один раз”, – додав він.
Читайте також: ЗСУ оточили росіян у Куп’янську: що буде далі — думка Машовця (відео)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Перелом не був раптовим”. Трегубов про етапи зачистки Куп’янська», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2025 в 11:14;