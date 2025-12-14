Live

“Перелом не був раптовим”. Трегубов про етапи зачистки Куп’янська

Записано 11:14   14.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
В етері нацмарафону начальник управління комунікацій Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що за його даними, у Куп’янську залишається близько 100 російських військових і їх “ще потрібно якось вибити”. 

Він зазначив, що переломний момент у місті стався не так несподівано, як декому здалося.

“Перелом насправді не був такий раптовий. Цей перелом, він йшов протягом останніх тижнів, десь почався він з середини листопада, коли росіяни поступово почали втрачати свою логістику і, коли все більше і більше їх ситуація ставала схожою на оточення”, – сказав Трегубов.

Він також порівняв бої у Куп’янську – із бойовими діями у Вовчанську. Останнє місто менше, до того ж практично повністю зруйноване – у ворога майже немає об’єктів, де він міг би сховатися. Тоді як у Куп’янську ще залишилося чимало різних споруд. Саме в них окупанти намагаються переховуватися. Також росіяни можуть отримувати боєприпаси з повітря. Проте ЗСУ найчастіше фіксують це та не дозволяють їм отримати необхідну підтримку.

“Зараз у цій ситуації вони, безумовно, з одного боку, захищені будівлями, але з іншого боку, перебувають у скрутній ситуації, коли їм, так, частково може доходити постачання, але не може доходити підкріплення, і коли їхні точки, вони рано чи пізно просто виявляються і знищуються”, – пояснив Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

СОУ також не дають новим групам ЗС РФ просочитися до міста завдяки досить активній кілзоні.

“Ті підрозділи, які намагаються підходити, вони дуже швидко знищуються. І якщо хтось проходить, то проходить буквально один раз”, – додав він.

Читайте також: ЗСУ оточили росіян у Куп’янську: що буде далі — думка Машовця (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
