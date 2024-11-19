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Более восьми тысяч домов повредила РФ за 1000 дней в Харькове (видео)

Общество 14:43   19.11.2024
Виктория Яковенко
Более восьми тысяч домов повредила РФ за 1000 дней в Харькове (видео) скриншот

За тысячу дней полномасштабного вторжения РФ в Харькове повреждены почти 11 тысяч зданий, сообщили в Харьковском горсовете.

Среди поврежденных зданий:

— более восьми тысяч многоэтажек и частных домов,

— почти 700 объектов социальной инфраструктуры (учреждения, здравоохранения, культуры, административные здания),

— Более двух тысяч объектов коммунальной и критической инфраструктуры, а также сооружений коммерческого назначения.

В департаменте ЖКХ сообщили, что с начала вторжения в Харькове восстановили 877 многоэтажек без критических повреждений.

Видео: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 14:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За тысячу дней полномасштабного вторжения РФ в Харькове повреждены почти 11 тысяч зданий, сообщили в Харьковском горсовете.".