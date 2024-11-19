Более восьми тысяч домов повредила РФ за 1000 дней в Харькове (видео)
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За тысячу дней полномасштабного вторжения РФ в Харькове повреждены почти 11 тысяч зданий, сообщили в Харьковском горсовете.
Среди поврежденных зданий:
— более восьми тысяч многоэтажек и частных домов,
— почти 700 объектов социальной инфраструктуры (учреждения, здравоохранения, культуры, административные здания),
— Более двух тысяч объектов коммунальной и критической инфраструктуры, а также сооружений коммерческого назначения.
В департаменте ЖКХ сообщили, что с начала вторжения в Харькове восстановили 877 многоэтажек без критических повреждений.
Видео: Харьковский горсовет
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За тысячу дней полномасштабного вторжения РФ в Харькове повреждены почти 11 тысяч зданий, сообщили в Харьковском горсовете.".