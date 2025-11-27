Live

Работа в Харькове и области: где платят более 40 тысяч гривен

Общество 17:42   27.11.2025
Оксана Якушко
Работа в Харькове и области: где платят более 40 тысяч гривен

Среди востребованных в Харьковской области вакансий – инструктор по обучению вождению и электросварщик, сообщает ХОВА.

На 27 ноября 2025 г. актуальны 2940 вакансий, рапортует областная служба занятости. Возглавляют список следующие:

1. Инструктор по индивидуальному обучению вождению – 50 000 грн.
2. Руководитель проектов и программ в сфере материального (нематериального) производства – 49 900 грн.
3. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах – 40 000 грн.
4. Водитель погрузчика – 30 000 грн.
5. Аудитор систем качества – 25000 грн.
6. Логист – 24 900 грн.
7. Физический терапевт – 23000 грн.
8. Оперуполномоченный – 21 100 грн.
9. Сборщик изделий из стеклопластиков – 20 100 грн.
10. Комплектовщик товаров – 20 000 грн.

С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове и области можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Оксана Якушко
