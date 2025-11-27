Робота у Харкові й області: де платять понад 40 тисяч гривень

Серед затребуваних в Харківській області вакансій – інструктор з навчання водіння й електрозварювальник, повідомляє ХОВА.

На 27 листопада 2025 року актуальні 2940 вакансій, рапортує обласна служба зайнятості. Очолюють список:

Інструктор з індивідуального навчання водіння – 50 000 грн. Керівник проєктів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва – 49 900 грн. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 40 000 грн. Водій навантажувача – 30 000 грн. Аудитор систем якості – 25 000 грн. Логіст – 24 900 грн. Фізичний терапевт – 23 000 грн. Оперуповноважений – 21 100 грн. Складальник виробів із склопластиків – 20 100 грн. Комплектувальник товарів – 20 000 грн.

З повним переліком актуальних вакансій у Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.