Робота у Харкові й області: де платять понад 40 тисяч гривень

Суспільство 17:42   27.11.2025
Оксана Якушко
Серед затребуваних в Харківській області вакансій – інструктор з навчання водіння й електрозварювальник, повідомляє ХОВА.

На 27 листопада 2025 року актуальні 2940 вакансій, рапортує обласна служба зайнятості. Очолюють список:

  1. Інструктор з індивідуального навчання водіння – 50 000 грн.
  2. Керівник проєктів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва – 49 900 грн.
  3. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 40 000 грн.
  4. Водій навантажувача – 30 000 грн.
  5. Аудитор систем якості – 25 000 грн.
  6. Логіст – 24 900 грн.
  7. Фізичний терапевт – 23 000 грн.
  8. Оперуповноважений – 21 100 грн.
  9. Складальник виробів із склопластиків – 20 100 грн.
  10. Комплектувальник товарів – 20 000 грн.

З повним переліком актуальних вакансій у Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

Автор: Оксана Якушко
