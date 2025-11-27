Робота у Харкові й області: де платять понад 40 тисяч гривень
Серед затребуваних в Харківській області вакансій – інструктор з навчання водіння й електрозварювальник, повідомляє ХОВА.
На 27 листопада 2025 року актуальні 2940 вакансій, рапортує обласна служба зайнятості. Очолюють список:
- Інструктор з індивідуального навчання водіння – 50 000 грн.
- Керівник проєктів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва – 49 900 грн.
- Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 40 000 грн.
- Водій навантажувача – 30 000 грн.
- Аудитор систем якості – 25 000 грн.
- Логіст – 24 900 грн.
- Фізичний терапевт – 23 000 грн.
- Оперуповноважений – 21 100 грн.
- Складальник виробів із склопластиків – 20 100 грн.
- Комплектувальник товарів – 20 000 грн.
З повним переліком актуальних вакансій у Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.
Читайте також: Молочні ріки. Якою буде ціна на масло, сир і сметану в Україні на Новий рік
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансия, робота, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Робота у Харкові й області: де платять понад 40 тисяч гривень», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2025 в 17:42;