Хороша зарплата і “біле” працевлаштування – на роботу кличе “Харківобленерго”
АТ «Харківобленерго» відкрило вакансії та запрошує на посаду інженерів колл-центру.
У «Харківобленерго» назвали основні вимоги до кандидатів на посаду інженерів кол-центру.
✅ вища освіта;
✅ знання ПК на рівні впевненого користувача;
✅ знання української мови;
✅ сильні комунікативні здібності, мультизадачність;
✅ швидке реагування на нестандартні ситуації.
У компанії пропонують:
📌 офіційне працевлаштування;
📌 конкурентну заробітну плату;
📌 соціальні гарантії (оплачувані відпустки та лікарняні);
📌 черговий графік роботи;
📌 дружній колектив;
📌 можливість кар’єрного зростання.
Співбесіда на посаду відбудеться після розгляду резюме кандидата. Електронна скринька для резюме: call-center@khoe.com.ua.
Дізнатися більше про умови роботи можна за телефонами: (057) 740-11-51, 066-36-43-187 у будні з 08:00 до 17:00 (Бочарова Ольга Сергіївна).
Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2025 в 19:28;
