Хороша зарплата і “біле” працевлаштування – на роботу кличе “Харківобленерго”

Суспільство 19:28   13.08.2025
Оксана Якушко
АТ «Харківобленерго» відкрило вакансії та запрошує на посаду інженерів колл-центру.

У «Харківобленерго» назвали основні вимоги до кандидатів на посаду інженерів кол-центру.

✅ вища освіта;

✅ знання ПК на рівні впевненого користувача;

✅ знання української мови;

✅ сильні комунікативні здібності, мультизадачність;

✅ швидке реагування на нестандартні ситуації.

У компанії пропонують:

📌 офіційне працевлаштування;

📌 конкурентну заробітну плату;

📌 соціальні гарантії (оплачувані відпустки та лікарняні);

📌 черговий графік роботи;

📌 дружній колектив;

📌 можливість кар’єрного зростання.

Співбесіда на посаду відбудеться після розгляду резюме кандидата. Електронна скринька для резюме: call-center@khoe.com.ua.

Дізнатися більше про умови роботи можна за телефонами: (057) 740-11-51, 066-36-43-187 у будні з 08:00 до 17:00 (Бочарова Ольга Сергіївна).

