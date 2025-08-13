Хорошая зарплата и «белое» трудоустройство – на работу зовет Харьковоблэнерго
АО «Харьковоблэнерго» открыло вакансии и приглашает на должность инженеров колл-центра.
В «Харьковоблэнерго» назвали основные требования к кандидатам на должность инженеров колл-центра:
✅ высшее образование;
✅ знание ПК на уровне уверенного пользователя;
✅ знание украинского языка;
✅ сильные коммуникативные способности, мультизадачность;
✅ быстрое реагирование на нестандартные ситуации.
В компании предлагают:
📌 официальное трудоустройство;
📌 конкурентную заработную плату;
📌 социальные гарантии (оплачиваемые отпуска и больничные);
📌 дежурный график работы;
📌 дружеский коллектив;
📌 возможность карьерного роста.
Собеседование на должность состоится после рассмотрения резюме кандидата. Электронный ящик для резюме: call-center@khoe.com.ua.
Узнать больше об условиях работы можно по телефонам: (057) 740-11-51, 066-36-43-187 по будням с 08:00 до 17:00 (Бочарова Ольга Сергеевна).
