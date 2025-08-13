Хорошая зарплата и «белое» трудоустройство – на работу зовет Харьковоблэнерго

АО «Харьковоблэнерго» открыло вакансии и приглашает на должность инженеров колл-центра.

В «Харьковоблэнерго» назвали основные требования к кандидатам на должность инженеров колл-центра:

✅ высшее образование;

✅ знание ПК на уровне уверенного пользователя;

✅ знание украинского языка;

✅ сильные коммуникативные способности, мультизадачность;

✅ быстрое реагирование на нестандартные ситуации.

В компании предлагают:

📌 официальное трудоустройство;

📌 конкурентную заработную плату;

📌 социальные гарантии (оплачиваемые отпуска и больничные);

📌 дежурный график работы;

📌 дружеский коллектив;

📌 возможность карьерного роста.

Собеседование на должность состоится после рассмотрения резюме кандидата. Электронный ящик для резюме: call-center@khoe.com.ua.

Узнать больше об условиях работы можно по телефонам: (057) 740-11-51, 066-36-43-187 по будням с 08:00 до 17:00 (Бочарова Ольга Сергеевна).