Live
  • Ср 13.08.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.08

Хорошая зарплата и «белое» трудоустройство – на работу зовет Харьковоблэнерго

Общество 19:28   13.08.2025
Оксана Якушко
Хорошая зарплата и «белое» трудоустройство – на работу зовет Харьковоблэнерго Фото: Flickr

АО «Харьковоблэнерго» открыло вакансии и приглашает на должность инженеров колл-центра.

В «Харьковоблэнерго» назвали основные требования к кандидатам на должность инженеров колл-центра:
✅ высшее образование;
✅ знание ПК на уровне уверенного пользователя;
✅ знание украинского языка;
✅ сильные коммуникативные способности, мультизадачность;
✅ быстрое реагирование на нестандартные ситуации.

В компании предлагают:
📌 официальное трудоустройство;
📌 конкурентную заработную плату;
📌 социальные гарантии (оплачиваемые отпуска и больничные);
📌 дежурный график работы;
📌 дружеский коллектив;
📌 возможность карьерного роста.

Собеседование на должность состоится после рассмотрения резюме кандидата. Электронный ящик для резюме: call-center@khoe.com.ua.

Узнать больше об условиях работы можно по телефонам: (057) 740-11-51, 066-36-43-187 по будням с 08:00 до 17:00 (Бочарова Ольга Сергеевна).

Читайте также: Перед Аляской: стоит ли Украине «менять» Донбасс на север Харьковщины

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Перед Аляской: стоит ли Украине «менять» Донбасс на север Харьковщины
Перед Аляской: стоит ли Украине «менять» Донбасс на север Харьковщины
13.08.2025, 18:31
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
12.08.2025, 13:40
Новости Харькова — главное 13 августа: атака на авто НПУ, ситуация в Купянске
Новости Харькова — главное 13 августа: атака на авто НПУ, ситуация в Купянске
13.08.2025, 16:52
Растрата 2,7 млн на фортификациях: дело открыли в отношении чиновников ХОВА
Растрата 2,7 млн на фортификациях: дело открыли в отношении чиновников ХОВА
12.08.2025, 17:38
Где харьковчане отдыхают за границей и в Украине летом 2025 года
Где харьковчане отдыхают за границей и в Украине летом 2025 года
13.08.2025, 07:32
Холодная ночь, теплый день. Прогноз погоды на 14 августа в Харькове и области
Холодная ночь, теплый день. Прогноз погоды на 14 августа в Харькове и области
13.08.2025, 20:14

Новости по теме:

19:07
Удар КАБами по Харькову: повредило электроподстанцию и кабель, свет вернули
14:53
Куда звонить и писать в Харькове, если пропал свет
11:15
Два дня в Индустриальном районе не будет света – почему и когда
10:25
Отключения света в Харькове отменяются – детали
10:57
В Докучаевском и части Харькова в субботу не будет света – причина

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Хорошая зарплата и «белое» трудоустройство – на работу зовет Харьковоблэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 августа 2025 в 19:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Харьковоблэнерго» открыло вакансии и приглашает на должность инженеров колл-центра.".