Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень

Вакансії тижня у Харківській області повідомила регіональна служба зайнятості.

Станом на 5 лютого 2026 року в Харківській області є актуальними 2202 вакансії, передає ХОВА.

Сапер – 50 000 грн. Кухар – 49 900 грн. Закрійник – 40 000 грн. Інженер-технолог з виробництва та перероблення продукції тваринництва – 39 900 грн. Оператор друкарського устаткування – 35 000 грн. Клінічний психолог – 30 000 грн. Столяр – 29 900 грн. Юрист – 27 000 грн. Апаратник на приготуванні сумішей та розчинів – 25 000 грн. Електромонтажник-схемник – 24 900 грн.

Із переліком актуальних вакансій по Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.