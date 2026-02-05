Live

Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень

Суспільство 20:20   05.02.2026
Оксана Якушко
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень

Вакансії тижня у Харківській області повідомила регіональна служба зайнятості.

Станом на 5 лютого 2026 року в Харківській області є актуальними 2202 вакансії, передає ХОВА.

  1. Сапер – 50 000 грн.
  2. Кухар – 49 900 грн.
  3. Закрійник – 40 000 грн.
  4. Інженер-технолог з виробництва та перероблення продукції тваринництва – 39 900 грн.
  5. Оператор друкарського устаткування – 35 000 грн.
  6. Клінічний психолог – 30 000 грн.
  7. Столяр – 29 900 грн.
  8. Юрист – 27 000 грн.
  9. Апаратник на приготуванні сумішей та розчинів – 25 000 грн.
  10. Електромонтажник-схемник – 24 900 грн.

Із переліком актуальних вакансій по Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

Читайте також: Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
05.02.2026, 23:00
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
05.02.2026, 20:23
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
05.02.2026, 19:15
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
05.02.2026, 20:06
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
05.02.2026, 20:20
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
05.02.2026, 21:07

Новини за темою:

27.11.2025
Робота у Харкові й області: де платять понад 40 тисяч гривень
28.10.2025
Де немає проблем з кадрами і платнею в Україні – експертка з працевлаштування
13.08.2025
Хороша зарплата і “біле” працевлаштування – на роботу кличе “Харківобленерго”
18.03.2025
Чому лікарі з Харкова обирають роботу в Польщі та Німеччині
26.12.2024
Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 25 тисяч гривень


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 20:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вакансії тижня у Харківській області повідомила регіональна служба зайнятості.".