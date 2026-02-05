Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
Вакансії тижня у Харківській області повідомила регіональна служба зайнятості.
Станом на 5 лютого 2026 року в Харківській області є актуальними 2202 вакансії, передає ХОВА.
- Сапер – 50 000 грн.
- Кухар – 49 900 грн.
- Закрійник – 40 000 грн.
- Інженер-технолог з виробництва та перероблення продукції тваринництва – 39 900 грн.
- Оператор друкарського устаткування – 35 000 грн.
- Клінічний психолог – 30 000 грн.
- Столяр – 29 900 грн.
- Юрист – 27 000 грн.
- Апаратник на приготуванні сумішей та розчинів – 25 000 грн.
- Електромонтажник-схемник – 24 900 грн.
Із переліком актуальних вакансій по Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.
Читайте також: Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансия, зарплата, Областной центр занятости, робота, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 20:20;