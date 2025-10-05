Безпілотники вночі 5 жовтня атакували Ізюмський район – ДСНС про наслідки

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила, що вночі 5 жовтня армія РФ атакувала кілька населених пунктів в Ізюмському та Куп’янському районах.

“Вночі російські війська завдали кілька ударів безпілотниками по населених пунктах Донецької громади Ізюмського району. У селі Дальня Шебелинка горіла трава на відкритій місцевості на площі 2 га. У селі Вербівка горіла трава на площі 200 м кв. У селі Шипувате Куп’янського району зафіксовані влучання в лісосмугу, внаслідок чого виникла пожежа площею 1,5 га”, – поінформували рятувальники.

Через російські обстріли за добу в Харківській області виникло десять пожеж. Загалом пожеж було 47. Значна кількість – в екосистемах.

“За добу ліквідовано 27 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 25 га. Триває ліквідація восьми лісових пожеж на території Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів області на загальній площі 64 га“, – зазначили у ДСНС.