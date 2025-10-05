Live
  • Нд 05.10.2025
  • Харків  +14°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Безпілотники вночі 5 жовтня атакували Ізюмський район – ДСНС про наслідки

Події 08:58   05.10.2025
Оксана Горун
Безпілотники вночі 5 жовтня атакували Ізюмський район – ДСНС про наслідки Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила, що вночі 5 жовтня армія РФ атакувала кілька населених пунктів в Ізюмському та Куп’янському районах.

“Вночі російські війська завдали кілька ударів безпілотниками по населених пунктах Донецької громади Ізюмського району. У селі Дальня Шебелинка горіла трава на відкритій місцевості на площі 2 га. У селі Вербівка горіла трава на площі 200 м кв. У селі Шипувате Куп’янського району зафіксовані влучання в лісосмугу, внаслідок чого виникла пожежа площею 1,5 га”, – поінформували рятувальники.

Через російські обстріли за добу в Харківській області виникло десять пожеж. Загалом пожеж було 47. Значна кількість – в екосистемах.

Читайте також: Масована повітряна атака на Україну сьогодні, 5 жовтня 2025 року: що відомо

За добу ліквідовано 27 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 25 га. Триває ліквідація восьми лісових пожеж на території Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів області на загальній площі 64 га“, – зазначили у ДСНС.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Безпілотники вночі 5 жовтня атакували Ізюмський район – ДСНС про наслідки
Безпілотники вночі 5 жовтня атакували Ізюмський район – ДСНС про наслідки
05.10.2025, 08:58
Масована повітряна атака на Україну сьогодні, 5 жовтня 2025 року: що відомо
Масована повітряна атака на Україну сьогодні, 5 жовтня 2025 року: що відомо
05.10.2025, 08:49
Ворог намагається обійти Вовчанськ із флангу: Генштаб повідомив про атаку
Ворог намагається обійти Вовчанськ із флангу: Генштаб повідомив про атаку
05.10.2025, 08:16
КАБами та БпЛА атакували Харківську область протягом доби – Синєгубов
КАБами та БпЛА атакували Харківську область протягом доби – Синєгубов
05.10.2025, 08:33
Новини Харкова – головне 5 жовтня: як минула ніч, фронт
Новини Харкова – головне 5 жовтня: як минула ніч, фронт
05.10.2025, 08:41
У Харкові сьогодні, 5 жовтня, буде гроза: попередження синоптиків
У Харкові сьогодні, 5 жовтня, буде гроза: попередження синоптиків
05.10.2025, 07:59

Новини за темою:

01.10.2025
Всі удари по Харкову у вересні росіяни завдали БпЛА – Терехов
28.09.2025
Ми перебуваємо в переломному моменті, який мало хто помітив – Фурса про війну
28.09.2025
Чоловік постраждав на Харківщині: чим атакували регіон за добу – Синєгубов
27.09.2025
Новини Харкова — головне за 27 вересня: чи є гриби, відключали світло, пожежа
25.09.2025
Бізнес звільнили від податків у Харкові – підсумки 25 вересня (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Безпілотники вночі 5 жовтня атакували Ізюмський район – ДСНС про наслідки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2025 в 08:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила, що вночі 5 жовтня армія РФ атакувала кілька населених пунктів в Ізюмському та Куп’янському районах".