Взрыв прогремел в Харькове сегодня, 5 октября: что известно
В Харькове около 16:34 раздался взрыв, перед этим в городе объявили воздушную тревогу — предупреждали о ракетной опасности. В 16:41 был повторный.
Мониторинговые каналы информировали об активности пусковых российских ракет в Белгородской области, а также о цели на город.
По предварительной информации «прилет» был в пригороде. Руководство города и области пока не комментировало атаку. Информация будет дополняться.
Читайте также: Убийство 59 человек в селе Гроза: прокуратура сообщила о ходе расследования
Напомним, ночью российская армия массированно атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Основной целью стал Львов. В городе взрывы гремели в течение нескольких часов, начались масштабные пожары, улицы затянуло дымом.
5 октября 2025 в 16:39
