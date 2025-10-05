Взрыв прогремел в Харькове сегодня, 5 октября: что известно

В Харькове около 16:34 раздался взрыв, перед этим в городе объявили воздушную тревогу — предупреждали о ракетной опасности. В 16:41 был повторный.

Мониторинговые каналы информировали об активности пусковых российских ракет в Белгородской области, а также о цели на город.

По предварительной информации «прилет» был в пригороде. Руководство города и области пока не комментировало атаку. Информация будет дополняться.

Напомним, ночью российская армия массированно атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Основной целью стал Львов. В городе взрывы гремели в течение нескольких часов, начались масштабные пожары, улицы затянуло дымом.