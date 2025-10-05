Вибух пролунав у Харкові сьогодні, 5 жовтня: що відомо
У Харкові близько 16:34 пролунав вибух, перед цим у місті оголосили повітряну тривогу – попереджали про ракетну небезпеку. О 16:41 був повторний
Моніторингові канали інформували про активність пускових російських ракет у Бєлгородській області, а також ціль на місто.
За попередньою інформацією, “приліт” був у передмісті. Керівництво міста та області поки не коментувало атаку. Інформація доповнюватиметься.
Читайте також: Вбивство 59 людей у селі Гроза: прокуратура повідомила про перебіг розслідування
Нагадаємо, вночі російська армія масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Основною ціллю став Львів. У місті вибухи лунали протягом кількох годин, почалися масштабні пожежі, вулиці затягли димом.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вибух пролунав у Харкові сьогодні, 5 жовтня: що відомо»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2025 в 16:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 16:34 пролунав вибух, перед цим у місті оголосили повітряну тривогу – попереджали про ракетну небезпеку. О 16:41 був повторний".