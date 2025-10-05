Вибух пролунав у Харкові сьогодні, 5 жовтня: що відомо

У Харкові близько 16:34 пролунав вибух, перед цим у місті оголосили повітряну тривогу – попереджали про ракетну небезпеку. О 16:41 був повторний

Моніторингові канали інформували про активність пускових російських ракет у Бєлгородській області, а також ціль на місто.

За попередньою інформацією, “приліт” був у передмісті. Керівництво міста та області поки не коментувало атаку. Інформація доповнюватиметься.

Нагадаємо, вночі російська армія масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Основною ціллю став Львів. У місті вибухи лунали протягом кількох годин, почалися масштабні пожежі, вулиці затягли димом.