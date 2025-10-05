Live
  • Нд 05.10.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Вибух пролунав у Харкові сьогодні, 5 жовтня: що відомо

Події 16:39   05.10.2025
Оксана Горун
Вибух пролунав у Харкові сьогодні, 5 жовтня: що відомо

У Харкові близько 16:34 пролунав вибух, перед цим у місті оголосили повітряну тривогу – попереджали про ракетну небезпеку. О 16:41 був повторний

Моніторингові канали інформували про активність пускових російських ракет у Бєлгородській області, а також ціль на місто.

За попередньою інформацією, “приліт” був у передмісті. Керівництво міста та області поки не коментувало атаку. Інформація доповнюватиметься.

Читайте також: Вбивство 59 людей у ​​селі Гроза: прокуратура повідомила про перебіг розслідування

Нагадаємо, вночі російська армія масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Основною ціллю став Львів. У місті вибухи лунали протягом кількох годин, почалися масштабні пожежі, вулиці затягли димом.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вибух пролунав у Харкові сьогодні, 5 жовтня: що відомо
Вибух пролунав у Харкові сьогодні, 5 жовтня: що відомо
05.10.2025, 16:39
Вбивство 59 людей у ​​селі Гроза: прокуратура повідомила про розслідування
Вбивство 59 людей у ​​селі Гроза: прокуратура повідомила про розслідування
05.10.2025, 15:23
РФ активно атакує північ Харківської області – Генштаб ЗСУ
РФ активно атакує північ Харківської області – Генштаб ЗСУ
05.10.2025, 16:13
Бал хризантем розпочався в харківському екопарку (відео)
Бал хризантем розпочався в харківському екопарку (відео)
05.10.2025, 12:01
Масована повітряна атака на Україну сьогодні, 5 жовтня 2025 року: що відомо
Масована повітряна атака на Україну сьогодні, 5 жовтня 2025 року: що відомо
05.10.2025, 10:49
Новини Харкова – головне 5 жовтня: вчителя нагородили за мужність посмертно
Новини Харкова – головне 5 жовтня: вчителя нагородили за мужність посмертно
05.10.2025, 16:18

Новини за темою:

04.10.2025
Невідомий предмет вибухнув у руках у жителя Золочівщини
02.10.2025
У Харкові чули вибухи – що відомо
30.09.2025
Ще одна серія вибухів у Харкові, над містом – стовпи диму
23.09.2025
У Харкові – серія вибухів. Місто під атакою російських БпЛА
22.09.2025
Харківщину атакують “шахеди”: 22 вересня вибух пролунав в Ізюмі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Вибух пролунав у Харкові сьогодні, 5 жовтня: що відомо»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2025 в 16:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 16:34 пролунав вибух, перед цим у місті оголосили повітряну тривогу – попереджали про ракетну небезпеку. О 16:41 був повторний".