Вбивство 59 людей у ​​селі Гроза: прокуратура повідомила про розслідування

Харківська обласна прокуратура до другої річниці ракетного удару по селу Гроза на Харківщині поінформувала, що підозрюваних у наведенні удару ще не судять.

“За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом братам, які навели ракету по кафе. Їм інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України), а також пособництво у порушенні законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України у редакції 2022 року). Обох оголошено у розшук, за оперативними даними вони переховуються на території рф”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, підозрювані в цій справі – уродженці того самого села Гроза, брати Володимир та Дмитро Мамони. Їхнє листування з місцевими жителями напередодні удару та після нього публікувала СБУ. Володимира Мамона – колишнього поліціянта з батальйону конвойної служби вже заочно засудили до 15 років за держзраду. Але цей вирок стосувався не удару по Грозі, а переходу на службу до окупантів. У справі про ракетний удар ще тривають експертизи та збір доказів.

<br />

“Проведено низку експертиз щодо матеріальних збитків. Вже встановлено шкоду на суму понад 5,6 млн грн, з яких більше 1,25 млн грн становить вартість пошкоджених транспортних засобів, майже 4,4 млн грн — зруйнованого нерухомого майна. Це не остаточні дані, оскільки частина експертиз триває. З метою їх прискорення прокуратура направила відповідні листи до експертних установ.

Після завершення всіх необхідних експертиз прокуратура ініціюватиме проведення спеціального досудового розслідування, що дозволить направити обвинувальний акт до суду”, – пояснили в прокуратурі.

Слідство вже встановило, звідки завдавали удару: за попередніми даними, це був населений пункт Розсош у Воронезькій області РФ. Там на момент пуску знаходилися тактичні ракетні групи 119-ї ракетної бригади (в/ч 49547) 41-ї загальновійськової армії центрального військового округу РФ.