Вбивство 59 людей у селі Гроза: прокуратура повідомила про розслідування
Харківська обласна прокуратура до другої річниці ракетного удару по селу Гроза на Харківщині поінформувала, що підозрюваних у наведенні удару ще не судять.
“За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом братам, які навели ракету по кафе. Їм інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України), а також пособництво у порушенні законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України у редакції 2022 року). Обох оголошено у розшук, за оперативними даними вони переховуються на території рф”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Нагадаємо, підозрювані в цій справі – уродженці того самого села Гроза, брати Володимир та Дмитро Мамони. Їхнє листування з місцевими жителями напередодні удару та після нього публікувала СБУ. Володимира Мамона – колишнього поліціянта з батальйону конвойної служби вже заочно засудили до 15 років за держзраду. Але цей вирок стосувався не удару по Грозі, а переходу на службу до окупантів. У справі про ракетний удар ще тривають експертизи та збір доказів.
“Проведено низку експертиз щодо матеріальних збитків. Вже встановлено шкоду на суму понад 5,6 млн грн, з яких більше 1,25 млн грн становить вартість пошкоджених транспортних засобів, майже 4,4 млн грн — зруйнованого нерухомого майна. Це не остаточні дані, оскільки частина експертиз триває. З метою їх прискорення прокуратура направила відповідні листи до експертних установ.
Після завершення всіх необхідних експертиз прокуратура ініціюватиме проведення спеціального досудового розслідування, що дозволить направити обвинувальний акт до суду”, – пояснили в прокуратурі.
Читайте також: Масована повітряна атака на Україну сьогодні, 5 жовтня 2025 року: що відомо
Слідство вже встановило, звідки завдавали удару: за попередніми даними, це був населений пункт Розсош у Воронезькій області РФ. Там на момент пуску знаходилися тактичні ракетні групи 119-ї ракетної бригади (в/ч 49547) 41-ї загальновійськової армії центрального військового округу РФ.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: гроза, новини Харкова, прокуратура, ракетний удар, следствие;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вбивство 59 людей у селі Гроза: прокуратура повідомила про розслідування»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2025 в 15:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура до другої річниці ракетного удару по селу Гроза на Харківщині поінформувала, що підозрюваних у наведенні удару ще не судять".