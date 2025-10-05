Убийство 59 человек в селе Гроза: прокуратура сообщила о ходе расследования
Харьковская областная прокуратура во вторую годовщину ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области проинформировала, что подозреваемых в наведении удара еще не судят.
«При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении двум братьям, которые навели ракету по кафе. Им инкриминирована государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины), а также пособничество в нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины в редакции 2022 года). Оба объявлены в розыск, по оперативным данным они скрываются на территории рф», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Напомним, подозреваемые в этом деле — уроженцы того самого села Гроза, братья Владимир и Дмитрий Мамоны. Их переписку с местными жителями накануне удара и после него публиковала СБУ. Владимира Мамона — бывшего полицейского из батальона конвойной службы уже заочно судили за госизмену, признали виновным и приговорили к 15 годам. Но этот приговор касался не удара по Грозе, а его перехода на службу к оккупантам. В деле о ракетном ударе еще продолжаются экспертизы и сбор доказательств.
«Проведен ряд экспертиз по материальному ущербу. Уже установлен ущерб на сумму более 5,6 млн грн, из которых более 1,25 млн грн составляет стоимость поврежденных транспортных средств, почти 4,4 млн грн — разрушенного недвижимого имущества. Это не окончательные данные, поскольку часть экспертиз продолжается. В целях их ускорения прокуратура направила соответствующие письма в экспертные учреждения. После завершения всех необходимых экспертиз прокуратура будет инициировать проведение специального досудебного расследования, что позволит направить обвинительный акт в суд», — пояснили в прокуратуре.
Следствия уже установило, откуда наносили удар: по предварительным данным это был населенный пункт Россошь в Воронежской области РФ. Там в момент пуска находились тактические ракетные группы 119-й ракетной бригады (в/ч 49547) 41-й общевойсковой армии центрального военного округа РФ.
