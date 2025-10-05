Убийство 59 человек в селе Гроза: прокуратура сообщила о ходе расследования

Харьковская областная прокуратура во вторую годовщину ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области проинформировала, что подозреваемых в наведении удара еще не судят.

«При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении двум братьям, которые навели ракету по кафе. Им инкриминирована государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины), а также пособничество в нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины в редакции 2022 года). Оба объявлены в розыск, по оперативным данным они скрываются на территории рф», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, подозреваемые в этом деле — уроженцы того самого села Гроза, братья Владимир и Дмитрий Мамоны. Их переписку с местными жителями накануне удара и после него публиковала СБУ. Владимира Мамона — бывшего полицейского из батальона конвойной службы уже заочно судили за госизмену, признали виновным и приговорили к 15 годам. Но этот приговор касался не удара по Грозе, а его перехода на службу к оккупантам. В деле о ракетном ударе еще продолжаются экспертизы и сбор доказательств.

<br />

«Проведен ряд экспертиз по материальному ущербу. Уже установлен ущерб на сумму более 5,6 млн грн, из которых более 1,25 млн грн составляет стоимость поврежденных транспортных средств, почти 4,4 млн грн — разрушенного недвижимого имущества. Это не окончательные данные, поскольку часть экспертиз продолжается. В целях их ускорения прокуратура направила соответствующие письма в экспертные учреждения. После завершения всех необходимых экспертиз прокуратура будет инициировать проведение специального досудебного расследования, что позволит направить обвинительный акт в суд», — пояснили в прокуратуре.

Следствия уже установило, откуда наносили удар: по предварительным данным это был населенный пункт Россошь в Воронежской области РФ. Там в момент пуска находились тактические ракетные группы 119-й ракетной бригады (в/ч 49547) 41-й общевойсковой армии центрального военного округа РФ.