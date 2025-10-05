Учителя из Харьковской области посмертно наградили за мужество: что он сделал
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым наградил педагогов Харьковской области.
Зеленский отметил семь учителей из Харькова и области. Одного из них — посмертно. Это Дмитрий Диброва, учитель Слатинского лицея. Его президент посмертно наградил орденом «За мужество» ІІІ степени. На странице лицея сообщают: Дмитрий Диброва был учителем физики и информатики, лауреатом Всеукраинского конкурса «Учитель года 2022».
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко поделился подробностями о Дмитрии Диброве.
«Дмитрий Викторович Диброва проработал в Слатинском лицее почти 8,5 года. Он знал свои предметы, очень любил детей и удачно использовал свои компетентности в образовательном процессе, развивая творческие способности, раскрывая потенциал учащихся… 24 февраля 2022 года, узнав о том, что колонна российской техники двигается из Казачьей Лопани и приближается к Слатино, Дмитрий без раздумий и без колебаний начал вывозить детей в Харьков на собственном автомобиле. На следующий день, возвращаясь вечером домой, мужчина столкнулся с колонной врага. Оккупанты начали ему угрожать и предлагали остановиться. Учитель громко закричал: «Слава Украине!», после чего россияне расстреляли его автомобиль из гранатомета. На момент гибели Дмитрию было 32 года», — написал Задоренко.
Также госнаграды получили:
- Почетное звание «Заслуженный учитель Украины» – Юрий Свистун, учитель Алексеевского лицея Краснокутского поселкового совета Богодуховского района.
- Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Украины» – Владимир Непомнящий, директор Чугуевской детской музыкальной школы имени И. Ю. Репина.
- Почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины» – Ануш Туманянц, доцент кафедры Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
- Почетное звание «Заслуженный работник образования Украины» – Юрий Воробьев, профессор кафедры Национального аэрокосмического университета имени М. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»;
- Почетное звание «Заслуженный работник образования Украины» – Светлана Кириченко, директор Коммунального учреждения «Харьковский лицей № 89 Харьковского городского совета»;
- Почетное звание «Заслуженный работник образования Украины» – Елена Светличная, начальник Управления образования администрации Новобаварского района Харьковского городского совета.
Читайте также: Учитель из Харькова победил в Global Teacher Prize Ukraine 2025
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Володимир Зеленський, госнаграды, новости Харькова, президент, указ, учителя;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Учителя из Харьковской области посмертно наградили за мужество: что он сделал»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 октября 2025 в 14:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым наградил педагогов Харьковской области".