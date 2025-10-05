Учителя из Харьковской области посмертно наградили за мужество: что он сделал

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым наградил педагогов Харьковской области.

Зеленский отметил семь учителей из Харькова и области. Одного из них — посмертно. Это Дмитрий Диброва, учитель Слатинского лицея. Его президент посмертно наградил орденом «За мужество» ІІІ степени. На странице лицея сообщают: Дмитрий Диброва был учителем физики и информатики, лауреатом Всеукраинского конкурса «Учитель года 2022».

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко поделился подробностями о Дмитрии Диброве.

«Дмитрий Викторович Диброва проработал в Слатинском лицее почти 8,5 года. Он знал свои предметы, очень любил детей и удачно использовал свои компетентности в образовательном процессе, развивая творческие способности, раскрывая потенциал учащихся… 24 февраля 2022 года, узнав о том, что колонна российской техники двигается из Казачьей Лопани и приближается к Слатино, Дмитрий без раздумий и без колебаний начал вывозить детей в Харьков на собственном автомобиле. На следующий день, возвращаясь вечером домой, мужчина столкнулся с колонной врага. Оккупанты начали ему угрожать и предлагали остановиться. Учитель громко закричал: «Слава Украине!», после чего россияне расстреляли его автомобиль из гранатомета. На момент гибели Дмитрию было 32 года», — написал Задоренко.

Также госнаграды получили:

Почетное звание «Заслуженный учитель Украины» – Юрий Свистун, учитель Алексеевского лицея Краснокутского поселкового совета Богодуховского района.

Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Украины» – Владимир Непомнящий, директор Чугуевской детской музыкальной школы имени И. Ю. Репина.

Почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины» – Ануш Туманянц, доцент кафедры Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Почетное звание «Заслуженный работник образования Украины» – Юрий Воробьев, профессор кафедры Национального аэрокосмического университета имени М. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»;

Почетное звание «Заслуженный работник образования Украины» – Светлана Кириченко, директор Коммунального учреждения «Харьковский лицей № 89 Харьковского городского совета»;

Почетное звание «Заслуженный работник образования Украины» – Елена Светличная, начальник Управления образования администрации Новобаварского района Харьковского городского совета.

Читайте также: Учитель из Харькова победил в Global Teacher Prize Ukraine 2025